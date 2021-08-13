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13.08.2021 16:46
Рубрика: Происшествия

Суд после проверок МЧС приостановил работу 8 учебных заведений

Текст: Тимофей Борисов

Работа восьми образовательных учреждений приостановлена судом из-за нарушений требований пожарной безопасности. А в целом более 2 тысяч учебных заведений могут закрыться. Именно такое количество дел об административных правонарушениях за неисполнение в срок законных предписаний МЧС в настоящее время передано в суды.

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Так что удовлетворенные судом 8 дел, могут стать, так сказать, лишь первыми ласточками, если нарушители не выполнят предписания и не устранят нарушения. Об этом говорили сегодня в рамках заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Тема - подготовка объектов образования к началу учебного года.

"На учете надзорных органов МЧС России - свыше 94 тысяч образовательных организаций, эксплуатирующих более 129 тысяч зданий. При этом надзорными органами МЧС России в образовательных организациях уже проведено более 37 тысяч надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено свыше 122 тысяч нарушений установленных требований. В текущем году к административной ответственности привлечено более 7,5 тысячи юридических и 14 тысяч должностных лиц, допустивших нарушения требований пожарной безопасности в школах", - сообщили в пресс-службе МЧС России цифры, озвученные на заседании.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в этом году в зданиях учреждений образования произошел 171 пожар главным образом из-за аварийного режима работы электрических сетей и оборудования и неосторожного обращения с огнем. В настоящее время госпожнадзор МЧС России контролирует устранение требований пожарной безопасности в 10 тысячах образовательных организаций.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС

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