Талибы захватили вертолет Ми-35 в Афганистане

Боевики запрещенного в России движения "Талибан" продолжают активное наступление на города. Пал и Кундуз. Остатки правительственного гарнизона отступили к аэродрому. Кто не успел эвакуироваться, сдались боевикам. А те заняли аэродром, получив трофеи. В руках у талибов оказался вертолет Ми-35.

Об этом пишет военный эксперт Юрий Лямин. И поясняет, что данный Ми-35 - это одна из винтокрылых машин, которые Индия купила и отремонтировала в Республике Беларусь, а потом подарила Афганистану. Было это в 2019 году.

С вертолета сняты лопасти, как заметно на видео. Автор предполагает, что, возможно, с вертолетом были проблемы, однако терять его военные не хотели.

За последние шесть дней в Афганистане пали 9 административных центров из 34. Где-то сдаются без боя, где-то военные пытались сопротивляться, но были сломлены.