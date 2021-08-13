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13.08.2021,  
10:05
Текст:  Светлана Цыганкова

Талибы захватили вертолет Ми-35 в Афганистане

Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Боевики запрещенного в России движения "Талибан" продолжают активное наступление на города. Пал и Кундуз. Остатки правительственного гарнизона отступили к аэродрому. Кто не успел эвакуироваться, сдались боевикам. А те заняли аэродром, получив трофеи. В руках у талибов оказался вертолет Ми-35.

Фото: U.S. Department of Defense / wikipedia.org
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Об этом пишет военный эксперт Юрий Лямин. И поясняет, что данный Ми-35 - это одна из винтокрылых машин, которые Индия купила и отремонтировала в Республике Беларусь, а потом подарила Афганистану. Было это в 2019 году.

С вертолета сняты лопасти, как заметно на видео. Автор предполагает, что, возможно, с вертолетом были проблемы, однако терять его военные не хотели.

За последние шесть дней в Афганистане пали 9 административных центров из 34. Где-то сдаются без боя, где-то военные пытались сопротивляться, но были сломлены.

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Фото: из личного архива
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