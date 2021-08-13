В ФСБ пока не предъявили обвинение арестованному профессору Куранову

Следствие ФСБ пока не предъявило обвинений главному конструктору "Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем" (НИПГС) Александру Куранову. По данным источника "РГ" в правоохранительных органах, Куранов до сих пор остается в статусе подозреваемого по делу о госизмене. Тем не менее, накануне в четверг вечером Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и отправил 73-летнего ученого под стражу на два месяца.

"Постановлением Лефортовского районного суда Москвы в отношении Куранова Александра Леонидовича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда.

Куранов, как и другие фигуранты дел о госизмене, на период следствия будет содержаться под стражей в СИЗО "Лефортово", если вышестоящий суд не заменит ему меру пресечения, например, на домашний арест.

В ФСБ не сообщают детали расследования и в чем именно подозревают Куранова. Однако исходя из официальной информации о научной деятельности главного конструктора НИПГС, можно предположить, что речь идет о гиперзвуковых оборонных разработках и возможной передаче их иностранному государству. Известно, что Александр Куранов участвует в международных ассоциациях, ведет работы по заказам многих стран мира. На протяжении многих лет является организатором российско-американского Международного симпозиума "Термохимические и плазменные процессы в аэродинамике", проходящего в Санкт-Петербурге на базе холдинговой компании "Ленинец".