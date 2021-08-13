В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов

Среди оснований для признания паспорта недействительным прописаны такие, как утрата документа, истечение срока действия, смерть владельца, прекращение гражданства и отмена решения о приобретении российского гражданства. Кроме того, в законопроекте говорится о случаях выявления в загранпаспорте недостоверных сведений или, если выяснится, что человек предоставил лживые данные для его получения. Также документ признают недействительным, если владелец не заберет его в течение 3 лет после изготовления. И если в нем обнаружат признаки непригодности.

Попадут в реестр недействительных и загранпаспорта, владельцы которых поменяют фамилию, имя или отчество, либо изменят пол.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предусматривает ведение общефедерального учета не только выданных загранпаспортов, но и недействительных. "Согласно статье 91 Федерального закона No 114-ФЗ на МВД России возложена обязанность ведения общефедерального учета выданных паспортов (банка данных). Формирование общефедерального учета осуществляется на основе сведений, полученных в результате оказания МВД, МИД и Минобороны России госуслуг по оформлению и выдаче паспортов. При этом у органа, выдавшего паспорт, отсутствуют полномочия по передаче информации об изменении статуса паспорта в общефедеральный учет на "недействительный" в случае, если статус паспорта был изменен после его выдачи гражданину", - говорится в пояснительной записке.

При этом необходимость изменения в общефедеральном учете статуса паспорта на "недействительный" обусловлена "недопущением использования гражданином недействительного паспорта, а также постоянной передачей информации о недействительных паспортах в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России для информирования представителей иностранных государств достоверными сведениями по украденным и утерянным проездным документам".