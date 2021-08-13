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13.08.2021 12:21
Рубрика: Власть

В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов

Текст: Иван Петров
В России впервые может появиться реестр недействительных загранпаспортов. В настоящее время ведется только реестр действительных документов. Нововведение предусмотрено проектом федерального закона "О внесении изменений в ФЗ "О порядке выезда из России и въезда в РФ". Подготовленный в правительстве РФ документ был вчера внесен в Госдуму.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Среди оснований для признания паспорта недействительным прописаны такие, как утрата документа, истечение срока действия, смерть владельца, прекращение гражданства и отмена решения о приобретении российского гражданства. Кроме того, в законопроекте говорится о случаях выявления в загранпаспорте недостоверных сведений или, если выяснится, что человек предоставил лживые данные для его получения. Также документ признают недействительным, если владелец не заберет его в течение 3 лет после изготовления. И если в нем обнаружат признаки непригодности.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Попадут в реестр недействительных и загранпаспорта, владельцы которых поменяют фамилию, имя или отчество, либо изменят пол.

В пояснительной записке говорится, что законопроект предусматривает ведение общефедерального учета не только выданных загранпаспортов, но и недействительных. "Согласно статье 91 Федерального закона No 114-ФЗ на МВД России возложена обязанность ведения общефедерального учета выданных паспортов (банка данных). Формирование общефедерального учета осуществляется на основе сведений, полученных в результате оказания МВД, МИД и Минобороны России госуслуг по оформлению и выдаче паспортов. При этом у органа, выдавшего паспорт, отсутствуют полномочия по передаче информации об изменении статуса паспорта в общефедеральный учет на "недействительный" в случае, если статус паспорта был изменен после его выдачи гражданину", - говорится в пояснительной записке.

При этом необходимость изменения в общефедеральном учете статуса паспорта на "недействительный" обусловлена "недопущением использования гражданином недействительного паспорта, а также постоянной передачей информации о недействительных паспортах в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России для информирования представителей иностранных государств достоверными сведениями по украденным и утерянным проездным документам".

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