В РПЦ поддержали предложение о продаже крепкого алкоголя с 21 года

Разумным назвал предложение Минздрава РФ о запрете продажи крепкого алкоголя (свыше 16,5%) лицам, не достигшим 21 года, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Поправки в законодательство, предусматривающие вступление этой нормы в силу с 1 марта 2022 года, уже подготовлены и должны быть скоро вынесены на рассмотрение комиссии по законопроектной деятельности правительства", - сообщил Легойда в своем Telegram-канале.

Минздрав опирается на результаты медицинских исследований, однозначно утверждающие, что употребление алкоголя негативно сказывается на развитии организма, в особенности - головного мозга, который окончательно формируется только к 21 году. Если же в более раннем возрасте употреблять алкоголь, который встраивается в биохимические процессы организма, то это может обернуться серьезными последствиями для здоровья. Легойда цитирует слова замминистра здравоохранения Олега Салагая: "Чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем".

Легойда не сомневается в том, что Минздрав руководствуется выверенными научными данными, поэтому его предложение разумно.

"Конечно, это само по себе не остановит подростков и молодых людей младше 21 года от употребления крепких напитков, - пишет Легойда. - Человека, который хочет нанести вред своему здоровью, вообще сложно остановить. Но запрет продажи - это нравственно значимый сигнал, который многие услышат".