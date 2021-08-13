"Шумящие" подвески, гривны, кольца и браслеты - в Суздале и в Старой Рязани найдены два клада, которые проливают новый свет на историю Древней Руси. Обе драгоценности - части женского костюма. Клад, найденный в Суздальском Ополье, состоит из комплекта поволжско-финских украшений середины I тысячелетия. Сегодня их назвали бы серьгами и подвесками. Клад из Старой Рязани - это серебряные шейные гривны, браслеты и височные кольца, датируемые концом XI - началом XII века. Оба клада найдены археологами там, где около тысячи и полутора тысячи лет назад их спрятали хозяева. Пока не ясно - когда, как и от кого были закопаны клады, но прорисовывается облик их хозяев.

- Археологам не часто приходится держать в руках клады, - делится директор Института археологии РАН Николай Макаров, - чаще мы находим "культурный слой" или утиль - "черепки", вышедшие из обихода, а тут штучные ценности, продуманно сокрытые в древности. Они имеют историческое значение для познания прошлого. Эти клады - источники особого качества, они открывают наиболее сложные ремесленные технологии, образы искусства, социальную иерархию, а иногда - и конкретные события.

Суздальский клад

Сокровища найдены на правом берегу Нерли-Клязьминской под Суздалем. Клад - элементы одного костюма одной женщины, набор украшений поволжских финнов и металлическая чаша, предположительно с Ближнего Востока. Это первый клад поволжско-финских женских украшений эпохи Великого переселения народов, найденный в Суздальском Ополье. Предположительно он был укрыт в землю в коробе из бересты, от которого сохранились лишь фрагменты. Причина укрытия ценностей пока остается загадкой.

Каждый предмет клада - яркий образец поволжско-финского ювелирного дела. И круглая ажурная бляха-застежка, изготовленная в технике литья по утраченной восковой модели, и три браслета из бус, нанизанных на металлическую основу, и более 300 единиц небольших бус - все уникально. - Находка приоткрывает завесу над "финской предысторией" Суздальского Ополья, - убежден научный сотрудник отдела средневековой археологии Института археологии РАН Александр Морозов. - Она открывает окрестности Суздаля как одну из точек бытования поволжско-финских культур I тысячелетия и дополняет этнокультурную картину Волго-Клязьминского междуречья.

Еще беглого взгляда на драгоценности достаточно, чтобы понять: украшения дают возможность представить костюм местного люда середины I тысячелетия и соотнести его с русичами. Но еще важнее то, что украшения дают связь человека с его невидимой частью рода - с предками.

Исадский клад

Если причину сокрытия Суздальского клада ученым предстоит выяснить, то с Исадским кладом чуть проще. Он найден в августе 2021 года у села Исады под городищем Старая Рязань, известным по "Повести о разорении Рязани Батыем". Трагедия 1237 года породила целую эпопею сокрытия кладов. По легендам сокровищами до сих пор усеяна Старая Рязань. Самый знаменитый из найденных кладов - "Рязанские бармы", обранужен в 1822 году. Он хранится в Оружейной Палате Московского Кремля. Всего на Старорязанском городище найдено 17 кладов - шедевров древнерусского ювелирного искусства, принадлежавших знати Рязани. Новая находка - шейный гривны и браслеты - найдены в небольшом лубяном туеске диаметром 20-22 см, в размер самого большого из предметов - шейной гривны. Клад включал 32 предмета, изготовленных из серебра: 8 шейных гривен, 14 браслетов, 5 семилучевых височных колец, бусину с зернью и денежные гривны новгородского типа.

- Судя по составу, клад - это скорее не набор предметов от одного костюма, а накопленное богатство, - считает руководитель Старорязанской экспедиции Института археологии РАН Игорь Стрикалов. - Облик предметов позволяет отнести время его сокрытия к ранней истории Старой Рязани, в которой много белых пятен. Исадский клад явно древнее старорязанских, включает иные типы украшений, выполненные в более простой технике и более архаичной манере.

После тщательного изучения клад будет передан в Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, где займет свое место среди других шедевров древнерусского ювелирного искусства.

Кладезь истории

Со временем Исадский клад и Суздальский клад станут ценными частями Археологического парка в Суздале и Рязани. "И в Суздале, и в Рязани, - копать и копать, чтобы докопаться до глубин истории, - делится будущим этих мест Игорь Стрикалов. - Конечно, хочется в этих местах создать парк, где будет и действующая археологическая экспедиция, и музей. Тогда мозаика истории будет не просто складываться в пазл, а начет оживать".

Работа над созданием таких парков истории в двух древних городах, где перемыть кости предкам смогут как историки, так и волонтеры-любители, как сообщили "РГ" в Институте археологии РАН, началась.