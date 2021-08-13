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Видео: блогер исполнил прыжки Человека-паука в реальной жизни

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    13.08.2021, 14:28
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Built IRL Фото: youtube.com/ Built IRL
Фото: youtube.com/ Built IRL

Автор YouTube-канала Built IRL сделал настоящие аналоги веб-шутеров - специальных устройств, с помощью которых Человек-паук в фильмах преодолевает огромные расстояния, раскачиваясь на паутине.

Фото: youtube.com/ MARVEL Россия
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По понятным причинам, они не синтезируют паутину, а выпускают тросы с крючками - и принцип работы внешне выглядит довольно-таки похоже.

Для выполнения трюка нужна определенная сноровка, поэтому в специально оборудованном батутном комплексе он смог совершить только два полноценных "прыжка".

По словам видеоблогера, на разработку супергеройских гаджетов у него ушло два года.

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