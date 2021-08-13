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Звезда "мыльных опер" Тарсизио Мейра умер от COVID

Новости
    13.08.2021, 12:09
Текст:   Олег Усков

Актер Тарсизио Мейра, один из самых узнаваемых и уважаемых в бразильских "мыльных операх" - огромная тамошняя звезда, умер 12 августа в госпитале Сан-Паулу в возрасте 85 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Как передает Quem, Мейра был госпитализирован в реанимацию больницы имени Альберта Эйнштейна 6 августа вместе с женой - 86-летней актрисой Глорией Менезес.

Смерть звезды подтвердили СМИ его личный ассистент и члены семьи.

Тарсизио Магальянс Собриньо родился в 1935 году в Сан-Паулу. Карьеру начал в конце 50-х. На экранах - с 1961-го. На счету - тысячи эпизодов в десятках "мыльных опер". При этом стоит отметить, что даже будучи уже в преклонном возрасте ныне покойный с успехом играл 30-летних жгучих красавцев.

В числе работ - "Безрассудное сердце", "Хозяйка судьбы" (самый рейтинговый бразильский сериал нулевых), "Роковое наследство", "Страницы жизни", "Два лица".

Номинант и лауреат ряда национальных премий.

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