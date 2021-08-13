Звезда "мыльных опер" Тарсизио Мейра умер от COVID

Актер Тарсизио Мейра, один из самых узнаваемых и уважаемых в бразильских "мыльных операх" - огромная тамошняя звезда, умер 12 августа в госпитале Сан-Паулу в возрасте 85 лет. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.

Как передает Quem, Мейра был госпитализирован в реанимацию больницы имени Альберта Эйнштейна 6 августа вместе с женой - 86-летней актрисой Глорией Менезес.

Смерть звезды подтвердили СМИ его личный ассистент и члены семьи.

Um dos maiores de todos os tempos.



Vá em paz, Tarcísio Meira, ídolo do nosso país.



💔 pic.twitter.com/IAgJkQjlFb — Felipe Neto (@felipeneto) August 12, 2021

Тарсизио Магальянс Собриньо родился в 1935 году в Сан-Паулу. Карьеру начал в конце 50-х. На экранах - с 1961-го. На счету - тысячи эпизодов в десятках "мыльных опер". При этом стоит отметить, что даже будучи уже в преклонном возрасте ныне покойный с успехом играл 30-летних жгучих красавцев.

В числе работ - "Безрассудное сердце", "Хозяйка судьбы" (самый рейтинговый бразильский сериал нулевых), "Роковое наследство", "Страницы жизни", "Два лица".

Номинант и лауреат ряда национальных премий.