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14.08.2021,  
13:57
Текст:  Олег Корякин

Небо прикроет робот: в России планируют создать новый комплекс ПВО

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий/РИА Новости

В России планируют разработать робота противовоздушной обороны.

Фото: Армен Гаспарян/РИА Новости
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Новая модификация робототехнического комплекса "Уран-9" может появиться в России. Как сообщил РИА Новости источник в ОПК, на его базе планируют создать комплекс противовоздушной обороны. Он сможет усилить систему ПВО мотострелковых и танковых подразделений.

Автоматизированный ЗРК будет специализироваться на уничтожении летательных аппаратов и средств воздушного нападения, действующих на малых и предельно малых высотах.

Напомним, боевой необитаемый многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9" был принят на вооружение в 2019 году. Он предназначен для выполнения разведывательных и контртеррористических задач. В нынешней комплектации робот способен противостоять как пехоте, так и бронетехнике.

В семейство роботов входят также комплекс разминирования "Уран-6" и пожарный комплекс "Уран-14".

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