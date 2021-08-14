Небо прикроет робот: в России планируют создать новый комплекс ПВО

В России планируют разработать робота противовоздушной обороны.

Новая модификация робототехнического комплекса "Уран-9" может появиться в России. Как сообщил РИА Новости источник в ОПК, на его базе планируют создать комплекс противовоздушной обороны. Он сможет усилить систему ПВО мотострелковых и танковых подразделений.

Автоматизированный ЗРК будет специализироваться на уничтожении летательных аппаратов и средств воздушного нападения, действующих на малых и предельно малых высотах.

Напомним, боевой необитаемый многофункциональный робототехнический комплекс "Уран-9" был принят на вооружение в 2019 году. Он предназначен для выполнения разведывательных и контртеррористических задач. В нынешней комплектации робот способен противостоять как пехоте, так и бронетехнике.

В семейство роботов входят также комплекс разминирования "Уран-6" и пожарный комплекс "Уран-14".