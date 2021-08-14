Летняя погода задержится в Москве еще на неделю

Летняя погода в российской столице задержится еще на неделю. Об этом "РГ" сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По его словам, среднесуточная температура перейдет отметку в плюс 15 градусов 22-23 августа. Именно в эти дни термометры не покажут больше плюс 20, а ночью - около 10 тепла.

А это значит, что москвичей ждет еще одна неделя летней погоды. До 19 августа воздух днем будет прогреваться до 25-28 градусов, а после прогнозируется +21-23. Не исключено, что 19 и 20 августа пройдут дожди.