После ДТП с автобусом под Владимиром завели уголовное дело

Авария с паломническим автобусом во Владимирской области стала поводом для уголовного дела. Как сообщили в УМВД по Владимирской области, дело завели по части 1 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Напомним, что ДТП с автобусом, в котором в Москву ехали паломники из Вологды, произошло около трех часов утра. Автобус столкнулся с большегрузом. В результате пострадали 22 человека, шесть из них остаются в больнице под присмотром медиков.

Как отметили в УМВД по Владимирской области, здоровью одного из пассажиров автобуса был нанесен тяжкий вред.

В обстоятельствах аварии разбираются правоохранительные органы, в прокуратуре региона назвали одну из вероятных причин ДТП: водитель автобуса превысил скорость и допустил столкновение с большегрузом.