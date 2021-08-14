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14.08.2021 05:18
Рубрика: Общество

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил парогазовый столб

Текст: Ольга Журман

Парогазовый столб с примесью пепла на высоту до трех километров выбросил в субботу днем камчатский вулкан Шивелуч, сообщает Интерфакс. Шлейф от столба пара и пепла с южного фланга вулкана простирается на 50 километра к востоку от вулкана.

Фото: Институт вулканологии ДВО РАН
Ученые предупредили об опасности нахождения у вулкана Шивелуч

По словам сотрудника Ключевской станции Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Юрия Демянчука, вулкан продолжает извергаться, в кратере идет выжимание вязкой лавы, которая скатывается по склонам активного купола к подножию. Ночью можно наблюдать раскаленные лавины.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности, но трассы воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристам настоятельно рекомендуют отложить восхождения на вулкан. Там наблюдаются пирокластические потоки, их скорость очень высокая, и от них не так просто уйти.

- Ближайший населенный пункт к вулкану Шивелуч - поселок Ключи - находится в 45 километрах. Угрозы для жителей поселка нет, - говорит Демянчук.

Шивелуч - один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Его активность возросла после длительного "молчания".

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