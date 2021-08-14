Путин поблагодарил добровольцев за участие в тушении пожаров

Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном ликвидации стихийных бедствий в ряде регионов страны, поблагодарил волонтеров, принимающих участие в тушении лесных пожаров.

"Хочу поблагодарить добровольцев, которые активное участие принимают в этой работе в такое сложное время", - сказал глава государства, заслушав доклад временного главы Якутска Евгения Григорьева.

По словам мэра, ситуация с задымлением в городе улучшается, но все еще остается сложной. Он также сообщил, что в тушении пожаров в окрестностях Якутска участвуют 90 местных жителей.