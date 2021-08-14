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14.08.2021 08:37
Рубрика: Происшествия

Трутнев провел совещание в аэропорту Якутска

Текст: Матвей Линник

Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел совещание в аэропорту Якутска по итогам облета в Тастахском наслеге Намского района, сообщили в пресс-службе вице-премьера. В нем приняли участие глава МЧС Евгений Зиничев, глава Якутии Айсен Николаев и руководитель Рослесхоза Иван Советников.

Фото: Нина Слепцова/РИА Новости
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Вице-премьер отметил, что работа по ликвидации лесных пожаров идет слаженно, однако призвал сделать координацию мероприятий более четкой, оперативной, с точным распределением обязанностей во время больших пожаров.

"Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнём. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится", - подчеркнул Трутнев.

Всего на территории Намского района действуют 5 лесных пожаров. Сложная обстановка сохраняется в селе Ергелях МО "Тастахский наслег", селе Хонгор Биэ МО "Салбанский наслег", селе Фрунзе МО "Фрунзенский наслег" и селе Харыялах МО "Кобяконский наслег".

К тушению пожаров привлечены 97 единиц техники и более 600 человек, в том числе представители Минобороны, МЧС, "Якутлесресурса", добровольцы и мобилизованные граждане.

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