За сутки в России подтверждено 22 144 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,2% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2317

2 Санкт-Петербург 1823

3 Московская область 1307

4 Нижегородская область 544

5 Свердловская область 524

6 Ростовская область 489

7 Пермский край 479

8 Воронежская область 466

9 Красноярский край 451

10 Самарская область 442

11 Иркутская область 400

12 Омская область 393

13 Республика Крым 389

14 Челябинская область 375

15 Оренбургская область 359

16 Ставропольский край 344

17 Волгоградская область 337

18 Хабаровский край 316

19 Астраханская область 292

20 Ульяновская область 285

21 Республика Башкортостан 284

22 Алтайский край 277

23 Тюменская область 275

24 Республика Коми 271

25 Забайкальский край 263

26 Краснодарский край 257

27 Приморский край 256

28 Саратовская область 256

29 Архангельская область 245

30 Пензенская область 242

31 Липецкая область 239

32 Тверская область 232

33 Ленинградская область 231

34 Вологодская область 228

35 Севастополь 224

36 Брянская область 217

37 Мурманская область 214

38 Удмуртская Республика 212

39 Республика Дагестан 203

40 Владимирская область 198

41 Ярославская область 197

42 Курская область 189

43 Кемеровская область 188

44 Новосибирская область 185

45 Республика Хакасия 174

46 Калининградская область 172

47 Ханты-Мансийский автономный округ 168

48 Республика Карелия 157

49 Чеченская Республика 157

50 Белгородская область 145

51 Республика Саха (Якутия) 143

52 Новгородская область 136

53 Амурская область 135

54 Костромская область 133

55 Курганская область 133

56 Ямало-Ненецкий автономный округ 130

57 Республика Бурятия 130

58 Калужская область 128

59 Тульская область 128

60 Смоленская область 127

61 Ивановская область 127

62 Томская область 126

63 Кировская область 126

64 Рязанская область 121

65 Республика Тыва 119

66 Орловская область 115

67 Республика Калмыкия 107

68 Псковская область 107

69 Сахалинская область 105

70 Тамбовская область 94

71 Кабардино-Балкарская Республика 88

72 Республика Чувашия 77

73 Республика Мордовия 71

74 Республика Северная Осетия-Алания 69

75 Республика Ингушетия 62

76 Республика Марий Эл 62

77 Республика Адыгея 57

78 Камчатский край 53

79 Карачаево-Черкесская Республика 53

80 Республика Татарстан 52

81 Республика Алтай 47

82 Еврейская автономная область 41

83 Магаданская область 27

84 Чукотский автономный округ 15

85 Ненецкий автономный округ 12 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 579 212 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,15%

2. Республика Татарстан 0,21%

3.Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика 0,23% За последние сутки подтверждено 819 смертей: Москва 57

Санкт-Петербург 48

Иркутская область 39

Краснодарский край 34

Пермский край 29

Ростовская область 28

Нижегородская область 28

Свердловская область 24

Алтайский край 22

Саратовская область 21

Самарская область 20

Красноярский край 20

Челябинская область 19

Республика Дагестан 18

Ленинградская область 15

Республика Крым 15

Пензенская область 15

Волгоградская область 14

Тюменская область 13

Новосибирская область 13

Республика Коми 12

Кабардино-Балкарская Республика 12

Ставропольский край 12

Удмуртская Республика 12

Воронежская область 11

Тверская область 11

Вологодская область 10

Астраханская область 10

Ульяновская область 10

Брянская область 9

Владимирская область 9

Московская область 9

Мурманская область 9

Республика Башкортостан 9

Республика Чувашия 9

Омская область 9

Тульская область 8

Оренбургская область 8

Курская область 7

Липецкая область 7

Смоленская область 7

Республика Хакасия 7

Республика Саха (Якутия) 7

Ярославская область 6

Новгородская область 6

Рязанская область 5

Калининградская область 5

Севастополь 5

Карачаево-Черкесская Республика 5

Курганская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 5

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Белгородская область 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Чеченская Республика 4

Республика Марий Эл 4

Кемеровская область 4

Ивановская область 3

Орловская область 3

Тамбовская область 3

Псковская область 3

Республика Мордовия 3

Республика Татарстан 3

Республика Бурятия 3

Забайкальский край 3

Магаданская область 3

Костромская область 2

Архангельская область 2

Республика Ингушетия 2

Кировская область 2

Приморский край 2

Хабаровский край 2

Сахалинская область 2

Республика Карелия 1

Ненецкий автономный округ 1

Республика Алтай 1

Амурская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 169 683 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 550 человек: Москва 2844

Санкт-Петербург 1899

Московская область 1857

Пермский край 555

Красноярский край 501

Свердловская область 473

Нижегородская область 472

Республика Башкортостан 395

Ростовская область 352

Хабаровский край 339

Иркутская область 324

Волгоградская область 297

Челябинская область 283

Оренбургская область 279

Республика Хакасия 274

Брянская область 271

Республика Крым 271

Севастополь 266

Тверская область 265

Смоленская область 256

Приморский край 250

Саратовская область 220

Липецкая область 205

Самарская область 203

Ханты-Мансийский автономный округ 200

Кемеровская область 194

Вологодская область 193

Забайкальский край 191

Удмуртская Республика 190

Омская область 190

Республика Дагестан 184

Воронежская область 177

Белгородская область 173

Ульяновская область 170

Ставропольский край 169

Республика Карелия 165

Владимирская область 153

Тюменская область 151

Алтайский край 151

Архангельская область 146

Новосибирская область 144

Калининградская область 140

Ямало-Ненецкий автономный округ 140

Республика Коми 137

Костромская область 127

Псковская область 123

Ярославская область 118

Республика Калмыкия 112

Астраханская область 112

Пензенская область 112

Ивановская область 111

Сахалинская область 109

Ленинградская область 104

Новгородская область 97

Тульская область 91

Чеченская Республика 89

Кабардино-Балкарская Республика 86

Краснодарский край 78

Рязанская область 76

Калужская область 75

Тамбовская область 74

Кировская область 74

Курганская область 74

Курская область 73

Мурманская область 71

Республика Чувашия 69

Орловская область 67

Карачаево-Черкесская Республика 66

Республика Бурятия 62

Республика Саха (Якутия) 55

Республика Татарстан 54

Республика Тыва 53

Республика Ингушетия 49

Республика Мордовия 49

Амурская область 49

Республика Алтай 48

Еврейская автономная область 43

Республика Марий Эл 40

Томская область 39

Республика Адыгея 37

Республика Северная Осетия - Алания 29

Магаданская область 22

Камчатский край 16

Чукотский автономный округ 6

Ненецкий автономный округ 2 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 867 890. В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у детей