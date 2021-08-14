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14.08.2021 11:15
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 144 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 22 144 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 2317
  • 2 Санкт-Петербург 1823
  • 3 Московская область 1307
  • 4 Нижегородская область 544
  • 5 Свердловская область 524
  • 6 Ростовская область 489
  • 7 Пермский край 479
  • 8 Воронежская область 466
  • 9 Красноярский край 451
  • 10 Самарская область 442
  • 11 Иркутская область 400
  • 12 Омская область 393
  • 13 Республика Крым 389
  • 14 Челябинская область 375
  • 15 Оренбургская область 359
  • 16 Ставропольский край 344
  • 17 Волгоградская область 337
  • 18 Хабаровский край 316
  • 19 Астраханская область 292
  • 20 Ульяновская область 285
  • 21 Республика Башкортостан 284
  • 22 Алтайский край 277
  • 23 Тюменская область 275
  • 24 Республика Коми 271
  • 25 Забайкальский край 263
  • 26 Краснодарский край 257
  • 27 Приморский край 256
  • 28 Саратовская область 256
  • 29 Архангельская область 245
  • 30 Пензенская область 242
  • 31 Липецкая область 239
  • 32 Тверская область 232
  • 33 Ленинградская область 231
  • 34 Вологодская область 228
  • 35 Севастополь 224
  • 36 Брянская область 217
  • 37 Мурманская область 214
  • 38 Удмуртская Республика 212
  • 39 Республика Дагестан 203
  • 40 Владимирская область 198
  • 41 Ярославская область 197
  • 42 Курская область 189
  • 43 Кемеровская область 188
  • 44 Новосибирская область 185
  • 45 Республика Хакасия 174
  • 46 Калининградская область 172
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 168
  • 48 Республика Карелия 157
  • 49 Чеченская Республика 157
  • 50 Белгородская область 145
  • 51 Республика Саха (Якутия) 143
  • 52 Новгородская область 136
  • 53 Амурская область 135
  • 54 Костромская область 133
  • 55 Курганская область 133
  • 56 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
  • 57 Республика Бурятия 130
  • 58 Калужская область 128
  • 59 Тульская область 128
  • 60 Смоленская область 127
  • 61 Ивановская область 127
  • 62 Томская область 126
  • 63 Кировская область 126
  • 64 Рязанская область 121
  • 65 Республика Тыва 119
  • 66 Орловская область 115
  • 67 Республика Калмыкия 107
  • 68 Псковская область 107
  • 69 Сахалинская область 105
  • 70 Тамбовская область 94
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
  • 72 Республика Чувашия 77
  • 73 Республика Мордовия 71
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 69
  • 75 Республика Ингушетия 62
  • 76 Республика Марий Эл 62
  • 77 Республика Адыгея 57
  • 78 Камчатский край 53
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 53
  • 80 Республика Татарстан 52
  • 81 Республика Алтай 47
  • 82 Еврейская автономная область 41
  • 83 Магаданская область 27
  • 84 Чукотский автономный округ 15
  • 85 Ненецкий автономный округ 12

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 579 212 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Москва 0,15%
  • 2. Республика Татарстан 0,21%
  • 3.Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика 0,23%
За последние сутки подтверждено 819 смертей:
  • Москва 57
  • Санкт-Петербург 48
  • Иркутская область 39
  • Краснодарский край 34
  • Пермский край 29
  • Ростовская область 28
  • Нижегородская область 28
  • Свердловская область 24
  • Алтайский край 22
  • Саратовская область 21
  • Самарская область 20
  • Красноярский край 20
  • Челябинская область 19
  • Республика Дагестан 18
  • Ленинградская область 15
  • Республика Крым 15
  • Пензенская область 15
  • Волгоградская область 14
  • Тюменская область 13
  • Новосибирская область 13
  • Республика Коми 12
  • Кабардино-Балкарская Республика 12
  • Ставропольский край 12
  • Удмуртская Республика 12
  • Воронежская область 11
  • Тверская область 11
  • Вологодская область 10
  • Астраханская область 10
  • Ульяновская область 10
  • Брянская область 9
  • Владимирская область 9
  • Московская область 9
  • Мурманская область 9
  • Республика Башкортостан 9
  • Республика Чувашия 9
  • Омская область 9
  • Тульская область 8
  • Оренбургская область 8
  • Курская область 7
  • Липецкая область 7
  • Смоленская область 7
  • Республика Хакасия 7
  • Республика Саха (Якутия) 7
  • Ярославская область 6
  • Новгородская область 6
  • Рязанская область 5
  • Калининградская область 5
  • Севастополь 5
  • Карачаево-Черкесская Республика 5
  • Курганская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 5
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Белгородская область 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Чеченская Республика 4
  • Республика Марий Эл 4
  • Кемеровская область 4
  • Ивановская область 3
  • Орловская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Псковская область 3
  • Республика Мордовия 3
  • Республика Татарстан 3
  • Республика Бурятия 3
  • Забайкальский край 3
  • Магаданская область 3
  • Костромская область 2
  • Архангельская область 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Кировская область 2
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Сахалинская область 2
  • Республика Карелия 1
  • Ненецкий автономный округ 1
  • Республика Алтай 1
  • Амурская область 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 169 683 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 550 человек:
  • Москва 2844
  • Санкт-Петербург 1899
  • Московская область 1857
  • Пермский край 555
  • Красноярский край 501
  • Свердловская область 473
  • Нижегородская область 472
  • Республика Башкортостан 395
  • Ростовская область 352
  • Хабаровский край 339
  • Иркутская область 324
  • Волгоградская область 297
  • Челябинская область 283
  • Оренбургская область 279
  • Республика Хакасия 274
  • Брянская область 271
  • Республика Крым 271
  • Севастополь 266
  • Тверская область 265
  • Смоленская область 256
  • Приморский край 250
  • Саратовская область 220
  • Липецкая область 205
  • Самарская область 203
  • Ханты-Мансийский автономный округ 200
  • Кемеровская область 194
  • Вологодская область 193
  • Забайкальский край 191
  • Удмуртская Республика 190
  • Омская область 190
  • Республика Дагестан 184
  • Воронежская область 177
  • Белгородская область 173
  • Ульяновская область 170
  • Ставропольский край 169
  • Республика Карелия 165
  • Владимирская область 153
  • Тюменская область 151
  • Алтайский край 151
  • Архангельская область 146
  • Новосибирская область 144
  • Калининградская область 140
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 140
  • Республика Коми 137
  • Костромская область 127
  • Псковская область 123
  • Ярославская область 118
  • Республика Калмыкия 112
  • Астраханская область 112
  • Пензенская область 112
  • Ивановская область 111
  • Сахалинская область 109
  • Ленинградская область 104
  • Новгородская область 97
  • Тульская область 91
  • Чеченская Республика 89
  • Кабардино-Балкарская Республика 86
  • Краснодарский край 78
  • Рязанская область 76
  • Калужская область 75
  • Тамбовская область 74
  • Кировская область 74
  • Курганская область 74
  • Курская область 73
  • Мурманская область 71
  • Республика Чувашия 69
  • Орловская область 67
  • Карачаево-Черкесская Республика 66
  • Республика Бурятия 62
  • Республика Саха (Якутия) 55
  • Республика Татарстан 54
  • Республика Тыва 53
  • Республика Ингушетия 49
  • Республика Мордовия 49
  • Амурская область 49
  • Республика Алтай 48
  • Еврейская автономная область 43
  • Республика Марий Эл 40
  • Томская область 39
  • Республика Адыгея 37
  • Республика Северная Осетия - Алания 29
  • Магаданская область 22
  • Камчатский край 16
  • Чукотский автономный округ 6
  • Ненецкий автономный округ 2

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 867 890.

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