За сутки в России подтверждено 22 144 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,2% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 2317
- 2 Санкт-Петербург 1823
- 3 Московская область 1307
- 4 Нижегородская область 544
- 5 Свердловская область 524
- 6 Ростовская область 489
- 7 Пермский край 479
- 8 Воронежская область 466
- 9 Красноярский край 451
- 10 Самарская область 442
- 11 Иркутская область 400
- 12 Омская область 393
- 13 Республика Крым 389
- 14 Челябинская область 375
- 15 Оренбургская область 359
- 16 Ставропольский край 344
- 17 Волгоградская область 337
- 18 Хабаровский край 316
- 19 Астраханская область 292
- 20 Ульяновская область 285
- 21 Республика Башкортостан 284
- 22 Алтайский край 277
- 23 Тюменская область 275
- 24 Республика Коми 271
- 25 Забайкальский край 263
- 26 Краснодарский край 257
- 27 Приморский край 256
- 28 Саратовская область 256
- 29 Архангельская область 245
- 30 Пензенская область 242
- 31 Липецкая область 239
- 32 Тверская область 232
- 33 Ленинградская область 231
- 34 Вологодская область 228
- 35 Севастополь 224
- 36 Брянская область 217
- 37 Мурманская область 214
- 38 Удмуртская Республика 212
- 39 Республика Дагестан 203
- 40 Владимирская область 198
- 41 Ярославская область 197
- 42 Курская область 189
- 43 Кемеровская область 188
- 44 Новосибирская область 185
- 45 Республика Хакасия 174
- 46 Калининградская область 172
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 168
- 48 Республика Карелия 157
- 49 Чеченская Республика 157
- 50 Белгородская область 145
- 51 Республика Саха (Якутия) 143
- 52 Новгородская область 136
- 53 Амурская область 135
- 54 Костромская область 133
- 55 Курганская область 133
- 56 Ямало-Ненецкий автономный округ 130
- 57 Республика Бурятия 130
- 58 Калужская область 128
- 59 Тульская область 128
- 60 Смоленская область 127
- 61 Ивановская область 127
- 62 Томская область 126
- 63 Кировская область 126
- 64 Рязанская область 121
- 65 Республика Тыва 119
- 66 Орловская область 115
- 67 Республика Калмыкия 107
- 68 Псковская область 107
- 69 Сахалинская область 105
- 70 Тамбовская область 94
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 88
- 72 Республика Чувашия 77
- 73 Республика Мордовия 71
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 69
- 75 Республика Ингушетия 62
- 76 Республика Марий Эл 62
- 77 Республика Адыгея 57
- 78 Камчатский край 53
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 53
- 80 Республика Татарстан 52
- 81 Республика Алтай 47
- 82 Еврейская автономная область 41
- 83 Магаданская область 27
- 84 Чукотский автономный округ 15
- 85 Ненецкий автономный округ 12
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 579 212 случаев (+0,34%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Москва 0,15%
- 2. Республика Татарстан 0,21%
- 3.Республика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика 0,23%
За последние сутки подтверждено 819 смертей:
- Москва 57
- Санкт-Петербург 48
- Иркутская область 39
- Краснодарский край 34
- Пермский край 29
- Ростовская область 28
- Нижегородская область 28
- Свердловская область 24
- Алтайский край 22
- Саратовская область 21
- Самарская область 20
- Красноярский край 20
- Челябинская область 19
- Республика Дагестан 18
- Ленинградская область 15
- Республика Крым 15
- Пензенская область 15
- Волгоградская область 14
- Тюменская область 13
- Новосибирская область 13
- Республика Коми 12
- Кабардино-Балкарская Республика 12
- Ставропольский край 12
- Удмуртская Республика 12
- Воронежская область 11
- Тверская область 11
- Вологодская область 10
- Астраханская область 10
- Ульяновская область 10
- Брянская область 9
- Владимирская область 9
- Московская область 9
- Мурманская область 9
- Республика Башкортостан 9
- Республика Чувашия 9
- Омская область 9
- Тульская область 8
- Оренбургская область 8
- Курская область 7
- Липецкая область 7
- Смоленская область 7
- Республика Хакасия 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Ярославская область 6
- Новгородская область 6
- Рязанская область 5
- Калининградская область 5
- Севастополь 5
- Карачаево-Черкесская Республика 5
- Курганская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 5
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Белгородская область 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Чеченская Республика 4
- Республика Марий Эл 4
- Кемеровская область 4
- Ивановская область 3
- Орловская область 3
- Тамбовская область 3
- Псковская область 3
- Республика Мордовия 3
- Республика Татарстан 3
- Республика Бурятия 3
- Забайкальский край 3
- Магаданская область 3
- Костромская область 2
- Архангельская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Кировская область 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Сахалинская область 2
- Республика Карелия 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Республика Алтай 1
- Амурская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 169 683 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 550 человек:
- Москва 2844
- Санкт-Петербург 1899
- Московская область 1857
- Пермский край 555
- Красноярский край 501
- Свердловская область 473
- Нижегородская область 472
- Республика Башкортостан 395
- Ростовская область 352
- Хабаровский край 339
- Иркутская область 324
- Волгоградская область 297
- Челябинская область 283
- Оренбургская область 279
- Республика Хакасия 274
- Брянская область 271
- Республика Крым 271
- Севастополь 266
- Тверская область 265
- Смоленская область 256
- Приморский край 250
- Саратовская область 220
- Липецкая область 205
- Самарская область 203
- Ханты-Мансийский автономный округ 200
- Кемеровская область 194
- Вологодская область 193
- Забайкальский край 191
- Удмуртская Республика 190
- Омская область 190
- Республика Дагестан 184
- Воронежская область 177
- Белгородская область 173
- Ульяновская область 170
- Ставропольский край 169
- Республика Карелия 165
- Владимирская область 153
- Тюменская область 151
- Алтайский край 151
- Архангельская область 146
- Новосибирская область 144
- Калининградская область 140
- Ямало-Ненецкий автономный округ 140
- Республика Коми 137
- Костромская область 127
- Псковская область 123
- Ярославская область 118
- Республика Калмыкия 112
- Астраханская область 112
- Пензенская область 112
- Ивановская область 111
- Сахалинская область 109
- Ленинградская область 104
- Новгородская область 97
- Тульская область 91
- Чеченская Республика 89
- Кабардино-Балкарская Республика 86
- Краснодарский край 78
- Рязанская область 76
- Калужская область 75
- Тамбовская область 74
- Кировская область 74
- Курганская область 74
- Курская область 73
- Мурманская область 71
- Республика Чувашия 69
- Орловская область 67
- Карачаево-Черкесская Республика 66
- Республика Бурятия 62
- Республика Саха (Якутия) 55
- Республика Татарстан 54
- Республика Тыва 53
- Республика Ингушетия 49
- Республика Мордовия 49
- Амурская область 49
- Республика Алтай 48
- Еврейская автономная область 43
- Республика Марий Эл 40
- Томская область 39
- Республика Адыгея 37
- Республика Северная Осетия - Алания 29
- Магаданская область 22
- Камчатский край 16
- Чукотский автономный округ 6
- Ненецкий автономный округ 2
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 867 890.