В Грузии перестал работать общественный транспорт

В Грузии с 14 августа ввели новые коронавирусные ограничения. До 4 сентября в стране не будет работать общественный транспорт. Запрет не распространяется на такси и пассажирские перевозки между городами.

Из-за ухудшения эпидстуации властями принято решение не проводить фестивали, концерты, спортивные состязания и другие массовые мероприятия. Также закроют детские развлекательные центры. А объекты питания будут работать до 23:00. Работодателям рекомендовали перевести сотрудников "на удаленку", сообщает ТАСС.

За сутки SARS-CoV-2 выявлен у 5 359 человек. С начала пандемии коронавирусом в Грузии заразились 471 685 местных жителей (12 процентов населения). От вызванных COVID-19 осложнений скончались более шести тысяч пациентов (6 321).