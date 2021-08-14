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Видео: Брюс Уиллис читает по-русски стих из "Брата 2"

Новости
    14.08.2021, 17:37
Текст:   Олег Усков

Сегодня весь день российский сегмент интернета волнует небольшой видеоролик, в котором некогда популярный американский артист Брюс Уиллис, предположительно, читает знаменитое стихотворение из кинофильма "Брат 2". Про огромную семью и в поле каждый колосок.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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При этом несложно заметить, что артикуляция экранного Уиллиса несколько раз не попадет в текст произведения.

Из чего напрашивается вывод, что не обошлось без технологий нейросетей.

Далее артист переходит на своей родной английский, уведомив, что начал учить русский язык для того, чтобы принять участие в проекте "своего любимого российского комика" Азамата Мусагалиева.

Фото: youtube.com/ SLAVA MARLOW
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Предприятие называется "Напарники". И о том, что это вообще только что было, мы узнаем уже 16 августа - в заявленный день премьеры.

Мусагалев - телеведущий, юморист и актер, капитан команды КВН "Сборная Камызякского края". Известен ролями терапевта Алабаева в "Интернах" и Хана в комедии-чемпионе "Холоп".

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