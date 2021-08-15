Афганский журналист: Я верил в США, но это стало большой ошибкой

В воскресенье, когда боевики запрещенной в РФ группировки "Талибан" с ошеломляющей скоростью вошли в столицу Кабула, а президент Ашраф Гани бежал из страны, это стало признаком того, что правительство Афганистана находится на грани полного краха. Спустя почти 20 лет после вторжения США в Афганистан сотрудники государственного департамента сжигали секретные документы и спешно пытались эвакуировать сотрудников посольства. По сообщениям западных СМИ, во время эвакуации аэропорт Кабула подвергся нападению.

Все это напомнило кадры бегства американцев 46 лет назад из Сайгона, обошедшие телеканалы всего мира: вертолет эвакуирует перепуганных дипломатов с крыши посольства США во Вьетнаме. Афганский журналист, скрывающийся в Кабуле и попросивший не упоминать его имя, рассказал изданию Politico не только о том, что происходит в столице страны, после того как боевики захватили власть, но и о его собственных ощущениях предательства со стороны тех, кто когда-то пообещал ему и другим афганцам "демократические блага".

- В городе много паники и страха. Сейчас комендантский час, поэтому на улицах Кабула совершенно пусто и тихо. Мне звонит огромное количество журналистов. Я боюсь за их жизнь. Это худшая ночь в жизни для меня и тысяч других людей. Случившееся оказалось вопреки ожиданиям всех нас. Мы думали, что американцы нас не бросят, но это, кажется, происходит прямо сейчас.

Мы никогда не могли представить и поверить, что это произойдет. Мы никогда не могли представить, что США могут нас так сильно предать. Чувство предательства… Я посвятил свою жизнь американским ценностям. Было много обещаний, много уверенности. Много разговоров о ценностях, много разговоров о прогрессе, о правах, о правах женщин, о свободе, о демократии. Все это оказалось пустым звуком.

Если бы я знал, что это временное обязательство, я бы не рисковал своей жизнью. Я мог бы уехать из Кабула или остаться и вообще не настаивать на свободе прессы в Афганистане. У меня была бы свобода поехать, куда угодно в Афганистане. Но сейчас я просто разговариваю с вами из подполья. Я впервые в жизни испытываю это. Я пытаюсь найти способ бежать. У меня, наверное, большая цель за спиной. Если бы я сказал, что не боюсь, я бы солгал.

Люди здесь шокированы (выводом войск США из Афганистана). Они никогда не могли представить, что американцы сделают это. Если они бросят нас, вероятно, будут убиты тысячи людей. И вы знаете, что у США больше не будет морального права заявлять: "Мы верим в права человека. Мы боремся за права человека и демократию".

Меня не волнует, администрация ли это Трампа или администрация Байдена. Я верил в США. Но, на мой взгляд, это оказалось большой ошибкой.

Когда США впервые вторглись в Афганистан, было много надежд.

Я хочу, чтобы американские законодатели знали, что отказываться от союзников нехорошо. Это был самый безответственный поступок на свете. Это все равно, что взять нас и поставить перед волками.

США должны действовать решительно. Они должны были быть последовательными и сказать талибам: "Вы не можете убивать людей". Об этом нужно было говорить очень энергично и серьезно.

Поможет ли отправка дополнительных войск США? Конечно, поможет. Я был действительно шокирован, когда услышал, что в городе появился "Талибан". Это не было частью соглашения (администрации США и талибов в феврале 2020 года).

Афганские журналисты по-прежнему могут вести вещание, но не так много, как обычно. Многие средства массовой информации (в воскресенье) не работали, даже сейчас не все из них работают. Люди убежали в свои дома, они остались в своих домах.

Я оставил свою судьбу Всевышнему. Потому что я больше никому не могу ее доверять.