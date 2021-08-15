Афганский журналист: Я верил в США, но это стало большой ошибкой

Все это напомнило кадры бегства американцев 46 лет назад из Сайгона, обошедшие телеканалы всего мира: вертолет эвакуирует перепуганных дипломатов с крыши посольства США во Вьетнаме. Афганский журналист, скрывающийся в Кабуле и попросивший не упоминать его имя, рассказал изданию Politico не только о том, что происходит в столице страны, после того как боевики захватили власть, но и о его собственных ощущениях предательства со стороны тех, кто когда-то пообещал ему и другим афганцам "демократические блага".
- В городе много паники и страха. Сейчас комендантский час, поэтому на улицах Кабула совершенно пусто и тихо. Мне звонит огромное количество журналистов. Я боюсь за их жизнь. Это худшая ночь в жизни для меня и тысяч других людей. Случившееся оказалось вопреки ожиданиям всех нас. Мы думали, что американцы нас не бросят, но это, кажется, происходит прямо сейчас.
Мы никогда не могли представить и поверить, что это произойдет. Мы никогда не могли представить, что США могут нас так сильно предать. Чувство предательства… Я посвятил свою жизнь американским ценностям. Было много обещаний, много уверенности. Много разговоров о ценностях, много разговоров о прогрессе, о правах, о правах женщин, о свободе, о демократии. Все это оказалось пустым звуком.
Если бы я знал, что это временное обязательство, я бы не рисковал своей жизнью. Я мог бы уехать из Кабула или остаться и вообще не настаивать на свободе прессы в Афганистане. У меня была бы свобода поехать, куда угодно в Афганистане. Но сейчас я просто разговариваю с вами из подполья. Я впервые в жизни испытываю это. Я пытаюсь найти способ бежать. У меня, наверное, большая цель за спиной. Если бы я сказал, что не боюсь, я бы солгал.
Люди здесь шокированы (выводом войск США из Афганистана). Они никогда не могли представить, что американцы сделают это. Если они бросят нас, вероятно, будут убиты тысячи людей. И вы знаете, что у США больше не будет морального права заявлять: "Мы верим в права человека. Мы боремся за права человека и демократию".
Меня не волнует, администрация ли это Трампа или администрация Байдена. Я верил в США. Но, на мой взгляд, это оказалось большой ошибкой.
Когда США впервые вторглись в Афганистан, было много надежд.
Я хочу, чтобы американские законодатели знали, что отказываться от союзников нехорошо. Это был самый безответственный поступок на свете. Это все равно, что взять нас и поставить перед волками.
США должны действовать решительно. Они должны были быть последовательными и сказать талибам: "Вы не можете убивать людей". Об этом нужно было говорить очень энергично и серьезно.
Поможет ли отправка дополнительных войск США? Конечно, поможет. Я был действительно шокирован, когда услышал, что в городе появился "Талибан". Это не было частью соглашения (администрации США и талибов в феврале 2020 года).
Афганские журналисты по-прежнему могут вести вещание, но не так много, как обычно. Многие средства массовой информации (в воскресенье) не работали, даже сейчас не все из них работают. Люди убежали в свои дома, они остались в своих домах.
Я оставил свою судьбу Всевышнему. Потому что я больше никому не могу ее доверять.