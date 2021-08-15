Указ главы Республики Бурятия от 13 августа 2021 года № 239 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237):

1.1. В пункте 5:

1.1.1. В абзаце четвертом слова ", а также на проведение торжественной церемонии чествования серебряного призера XXXII летних Олимпийских игр в г. Токио на центральной площади г. Улан-Удэ с количеством участников до 200 чел. при условии соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер" исключить.

1.1.2. Абзац пятый после слов "методом ПЦР" дополнить словами "или методом ИХ А".

1.2. Пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:

"При проведении гастролей Московского художественного театра им. А.П. Чехова с 26 августа 2021 года по 2 сентября 2021 года разрешить в ГАУК РБ "Государственный русский драматический театр им. Н.А. Бестужева" и АУК РБ "Государственный бурятский академический театр драмы им. X. Намсараева" наполняемость зрительных залов в объеме не более 75 % при условии представления гражданами документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19), либо полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца), либо медицинского документа (справки) о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо отрицательного результата лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия, с соблюдением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

1.3. Пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Деятельность санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, санаторно-курортных организаций (санаториев), гостиниц и иных средств размещения на территории Республики Бурятия осуществлять при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.

Деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления стационарного типа осуществлять при условии их наполняемости не более 75 % от проектной вместимости организации отдыха детей, деятельность организаций отдыха детей и их оздоровления дневного пребывания, лагерей труда и отдыха, лагерей палаточного типа осуществлять при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Приостановить до особого распоряжения деятельность лагерей палаточного типа на территории Республики Бурятия.

Установить, что в 2021 году открытие стационарных лагерей осуществляется по решению Штаба.

Санаторно-курортные организации (санатории), являющиеся градообразующими, определяют перечень сотрудников, подлежащих лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и периодичность его проведения по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Заселение в коллективные средства размещения, расположенные на территории Республики Бурятия, осуществляется при условии представления в электронном виде сведений, указанных в пункте 10.13 настоящего указа, по форме согласно приложению № 2 к настоящему указу на интернет-портале "Работающая Бурятия", а также представления гражданами документа, подтверждающего получение первого компонента вакцины против коронавирусной инфекции (COVID-19) либо полного курса вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) (сертификат о вакцинации установленного образца), либо медицинского документа о перенесенном не более чем 6 месяцев назад заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), либо результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или результатов обследования методом ИХА на наличие вирусных антигенов, полученных не ранее чем за 72 часа до заселения (за исключением лиц до 18 лет, а также лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках).

При передвижении по территории Республики Бурятия иногородние туристы представляют однократно результаты исследования методом ПЦР при заселении в коллективные средства размещения непосредственно после прибытия на территорию Республики Бурятия.

Возобновить с 12 июля 2021 года прием и размещение граждан в санаторно-курортных учреждениях Республики Бурятия при условии получения сведений, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции, а также отсутствие контактов с гражданами с наличием коронавирусной инфекции в течение последних 14 дней до дня размещения.

Прием и размещение лиц в коллективные средства размещения, расположенные на территории Республики Бурятия, осуществлять при подтверждении достоверности результатов лабораторного обследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР или методом ИХА на наличие вирусных антигенов, проведенного в Республике Бурятия и полученного посредством СМС-сообщения.

Порядок получения сведений, указанных в абзаце десятом настоящего пункта, через Туристский личный кабинет модуля "Ковид" республиканской государственной информационной системы "Единая региональная интеграционная платформа аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" устанавливается Министерством туризма Республики Бурятия.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы Республики Бурятия В.Мухин







