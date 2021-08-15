Что будет с рублем, нефтью и биржей на следующей неделе

Рубль

Варвара Пономарева, руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург":

- На следующей неделе динамика рубля во многом будет определяться внешними факторами. В среду в США будет опубликован протокол прошлого заседания ФРС, впрочем, мы не ожидаем, что он сможет удивить рынок и существенно повлиять на рисковый аппетит. Вероятно, мы увидим призывы ряда представителей ФРС к скорому началу сворачивания программы покупки активов, однако инвесторы после недавних довольно жестких заявлений некоторых представителей регулятора вряд ли удивятся таким призывам. Более того, июльское заседание ФРС состоялось до публикации последних сильных данных по рынку труда, и в протоколе должно указываться все еще слабое восстановление рынка труда, что не позволяет пока переходить к ужесточению ДКП.

Более важным для инвесторов, на наш взгляд, будет выступление главы ФРС Джерома Пауэлла во вторник. Ранее он придерживался довольно мягкой риторики, и, если последняя трудовая статистика приведет к ужесточению риторики главы ФРС, то спрос на рисковые активы может ослабиться, что негативно скажется на рубле.

В центре внимания останется и ситуация на рынке нефти. Пока рубль довольно устойчив против снижения нефтяных цен, но если на следующей неделе они закрепятся ниже 70 долларов за баррель, то курс USD/RUB может перейти к более сильному росту. К этому может привести дальнейшее ухудшение эпидемиологической ситуации, так как оно снижает перспективы высокого спроса на "черное золото". Драйвером падения нефтяных цен может стать и усиление призывов США к ОПЕК+ увеличить добычу нефти. Впрочем, пока более вероятным сценарием видится небольшой рост нефтяных котировок в рамках коррекции. В целом мы ожидаем, что на следующей неделе курс USD/RUB останется в диапазоне 72,5-74,5 рублей за доллар.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка "Зенит":

- Нефтяной рынок испытывает давление по двум направлениям: укрепление доллара в мире из-за ожиданий более раннего сворачивания мер количественного смягчения ФРС США и ухудшение прогноза спроса со стороны МЭА и ОПЕК+ в силу опасности дельта-штамма коронавируса, который может вызвать торможение восстановительного роста мировой экономики. Дополнительными факторами напряженности являются ухудшение статистики по пандемии в Китае и более слабые по сравнению с рыночными ожиданиями показатели внешней торговли страны.

В качестве поддержки цен выступает высокая дисциплина выполнения условий соглашения ОПЕК+ (110% в июле), а также достаточно сдержанные темпы повышения объемов добычи в августе и сентябре. Ключевым для рынка нефти станет поведение доллара на мировой арене. Если ФРС продолжит готовить инвесторов к началу тейперинга в сентябре, доллар может укрепиться к евро, что окажет давление на стоимость нефти. С учетом этого, мы ожидаем закрепления стоимости Brent на следующей неделе на уровне 70-72 долларов за баррель.

Биржа

Михаил Зельцер, эксперт "БКС Мир инвестиций":

- Отечественные индексы акций по-прежнему остаются в области рекордных значений, и это несмотря на слабость сырьевого рынка. Устойчивость площадкам рискового капитала обеспечивает американский рынок, не желающий просто корректироваться на фоне надежд на продолжение стимулов ФРС.

Тем не менее Центробанку США придется реагировать на факт восстановления занятости в эпоху высокой инфляции. Если регулятор промедлит, оставив прежний темп выкупа бумаг с рынка, это чревато перегревом экономики.

Оценки сводятся к тому, что план секвестра QE будет анонсирован уже в сентябре. Ожидания сего уже и сейчас могут сказываться на настроениях. В любой момент рынок США рискует перейти к коррекции на фоне перегретости акций, потянув за собой и развивающиеся площадки.

Краткосрочная неопределенность сохраняется, поэтому прогнозирование на неделю вперед затруднено. Но все же можно предположить, что максимумы индекса МосБиржи, показанные еще в начале июля, если и будут еще раз протестированы, то ненадолго. Рынку нужна оздоравливающая разгрузка.