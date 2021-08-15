Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
15.08.2021,  
14:05
Текст:  Антон Валагин

Электромагнитная пушка из фантастики поступила в продажу

Американская компания Arcflash Labs открыла предзаказ на первую в мире ручную электромагнитную пушку GR-1 ANVIL. Она может разогнать ферромагнитный снаряд диаметром 10-12 сантиметров до скорости 60 метров в секунду - это сравнимо с мощной пневматической винтовкой.

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости
Проход на малой высоте: полет ангольского Су-30К показали на видео

GR-1 является электромагнитной пушкой Гаусса, то есть разгоняет снаряд при помощи катушек. Рельсотроны, которые испытывают ВМС США, обладают значительно большим КПД, но громоздки и требуют больших источников энергии. Ручная пушка весит девять килограммов и может делать 100 выстрелов в минуту. Дульная энергия оружия составляет 85 джоулей, пишет N+1.

В силу скромных боевых возможностей ускорители Гаусса не интересуют военных, но часто упоминаются в фантастике и присутствуют в компьютерных играх - в Fallout 76 карабин Гаусса - чрезвычайно мощное оружие.

GR-1 ANVIL стоит 3375 долларов. Заказчик обязан подписать отказ от любых претензий в адрес компании

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана 12.08.2021
Девушка подожгла танк Т-80БВ в Музее военной техники в Мордовии 10.08.2021
разработки
Wall Street Journal назвал Су-75 "головной болью" для США 11.08.2021
Началось серийное производство ракет для С-500 "Прометей" 11.08.2021
стрелковое оружие
Видео: как проверяют патроны 02.08.2021
Перестрелка под водой: NI оценил российский автомат АДС 02.08.2021