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15 августа 2021 г. 00:35
Общество
Текст: Артем Локалов

Кто мог закопать древние клады в Суздале и Старой Рязани?

Продолжение темы уникальных находок, которые показали в Москве
В пятницу в Российском историческом обществе показали два древних клада, которые были найдены этим летом. Археологи рассказали, кому они могли принадлежать.
Археологи Алексей Чернецов и Юрий Стрикалов с рязанским кладом. Фото: Артем Локалов
Археологи Алексей Чернецов и Юрий Стрикалов с рязанским кладом. Фото: Артем Локалов

Как уже писала "Родина", оба клада - это набор ювелирных украшений, которые входят в состав женского костюма.

В тайнике, обнаруженном в Суздальском Ополье, оказался комплект поволжско-финских украшений середины I тысячелетия.

- Селище обнаружено археологами весной, когда клад был частично поднят во время пахоты поля, - расскаазывает младший научный сотрудник отдела средневековой археологии Российской академии наук Александр Морозов. - Клад находился в берестяном коробе. Верхние изделия были задеты плугом современной техники, но незначительно. Выше глубина пашни - 35 сантиметров, а в этом месте - 25 сантиметров. Благодаря этому, мы можем теперь рассматривать этих "уточек".

Фото: Аркадий Колыбалов
В Суздале и Старой Рязани найдены уникальные клады времен Древней Руси

"Уточками" называют подвески, украшавшие женский костюм. Помимо них, в кдаде есть подвески и другой формы, а также металлические кольца и "глухие" бусы - то есть из непрозрачного стекла. Такое стекло - привозное, а вот остальные украшения изготовляли сами поволжские финны, населявшие тогда Ополье.

- Уточка и вообще птицы - это мировоззрение финно-угорского населения. Во многих эпосах и мифах финно-угров утка - прародитель богов, тверди и всего основного, что есть в этом мире, - объяснил Александр Морозов.

По его словам, точно известно, что этот схрон сделан не во время разрушения селища, а во время его закладки или мирной жизни.

Суздальский клад с "уточками" и бусинами из "глухого" стекла. / Артем Локалов

Рязанский клад кто-то спрятал задолго до того, как город был взят и сожжен ханом Батыем в 1237 году. Нашел его недалеко от села Исады местный житель по имени Евгений, собирая черный металл.

Металл, из которого изготовлены изделия виз этого клада, археологи датируют серединой XII века. Они предполагают, что клад был зарыт неподалеку от дороги, которая вела к пристани.

Фото: Институт археологии РАН
На пожарище VI века в Фанагории найден говорящий клад

- Одного боевого коня можно было купить на гривну. Она представляла собой брусок весом 204 грамма, - объясняет руководитель Старорязанской экспедиции Института археологии Российской академии наук Юрий Стрикалов. - Дело в том, что в XI веке испортилось сначала восточное денежное сырье, а потом и западное - когда иссякли европейские рудники. Монете перестали доверять и сделки совершались при помощи слитков, называемых гривнами. В этом кладе один целый такой слиток весом 204 грамма и две половинки от одного бруска по 102 грамма.

В какой то момент, чтобы разбить крупную суму, гривны стали рубить пополам - отсюда и произошло слово "рубль".

Всего этот клад, где, помимо гривен, несколько женских браслетов, височные кольца, весит как 10 гривен. На такие средства в ту пору, как говорят археологи, можно было приобрести табун рабочих лошадей или десяток боевых коней, а то и купить село.

- Такой тайник мог устроить только нерядовой человек. Может быть, и разбойник. Но очевидно, что клад - это, как правило, человеческая трагедия. Ведь тот человек не вернулся за тем, что спрятал, - считает Юрий Стрикалов.

Темы дня:
#Москва
#журнал Родина
#археологические находки