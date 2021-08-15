Операция "Бриллиант": перебежчик угнал МиГ-21 в Израиль 55 лет назад

15 августа 1966 года из Ирака угнали новейший советский истребитель МиГ-21. Заказчиком выступил Израиль, который хотел изучить сверхсекретную модель современной машины. Это крупный успех и важное событие в истории "Моссада".

В апреле 1965 года командующий израильскими ВВС генерал Эзер Вейцман обратился к шефу "Моссада" Меиру Амиту с предложением угнать новейший по тем временам самолет МиГ-21.

Дело в том, что МиГ-21 Советский Союз поставлял арабским странам. И данные истребители уже к 1963 году входили в состав ВВС этих стран. Израиль был заинтересован в получении информации о секретном самолете.

Первые две попытки угона окончились неудачей. Один летчик сдал агента, второй - перелетел на другом самолете.

И тогда решили сделать ставку на летчика-немусульманина. И это оказалось правильным решением. В Париже на связь с израильским посольством вышел иракский еврей Иосиф Максур. Он являлся слугой в семье христиан-ассирийцев Редфа. Один из членов этой семьи - Мунир Редфа, которому было 32 года, являлся одним из лучших летчиков иракских ВВС и пилотировал МиГ-21. Так как в это время в Ираке начались преследования христиан, семья Редфа планировала уехать. И это стало причиной для Мунира Редфа угнать самолет.

Ему пообещали крупное вознаграждение и безопасность семьи. Редфа согласился, с ним оговорили все детали операции. В переписке между летчиком и "Моссадом" самолет имел кодовое название "Бриллиант". Это и стало названием операции.

15 августа 1966 года, в других источниках упоминается 16 августа, Мунир Редфа перелетел из Ирака в Израиль на МиГ-21. Так в стране появился сверхсекретный самолет. На нем проводили летные испытания. Потом переправили в США, где самолет тщательно изучили.

После МиГ-21 снова вернули в Израиль. Сейчас он выставлен в музее ВВС Израиля. Знакомство с летно-тактическими характеристиками для страны было важным, именно это оказало помощь в Шестидневной войне.

Сам же летчик получил 500 тысяч английских фунтов стерлингов. Потом он управлял самолетами в нефтяной компании. Через три года уехал в одну из стран Западной Европы. Умер в 1998 году.