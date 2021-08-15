Умер советский актер Вагиф Алиев

Советский, азербайджанский актер театра и кино, народный артист Азербайджана Вагиф Алиев умер на 82-м году жизни.

Как передает Manval, причиной смерти Алиева стала сердечная недостаточность.

Похоронили артиста на кладбище Волчьи ворота, самом старом и крупном погосте Баку, где покоятся многие видные деятели культуры страны.

Вагиф Алиев родился 31 июля 1940 года в Баку. Карьеру начал в Азербайджанском государственном драматическом театре, работал в Сумгайытском государственном драматическом театре, Бакинском муниципальном театре.

В числе киноработ - драмы "Ноша", "Всадник на белом коне", "Мы вернемся".