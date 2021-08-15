В Лос-Анджелесе один человек был тяжело ранен в ходе столкновений против COVID

Один человек получил тяжелые ранения в ходе столкновений противников антиковидных мер и "контрпротестующих" в Лос-Анджелесе в субботу. Первоначально говорилось об одном погибшем, однако эта информация не подтвердилась.

Толпа из нескольких сотен человек, многие из которых держали американские флаги и знаки, призывающие к "медицинской свободе", прибыла к мэрии города около 14 часов. В свою очередь "контрпротестующие" собрались на 1-й улице возле бывшего офиса редакции LA Times перед столкновением. Примерно через полчаса разгорелась драка. В ходе потасовки пострадал обозреватель местного телеканала Фрэнки Штольце. "Сегодня со мной произошло то, чего не происходило за 30 лет ведения репортажей в Лос-Анджелесе. Меня оттолкнули, били ногами, мои очки были сорваны с лица группой парней, протестующих против ношения масок", - написал журналист в Twitter. Президент городского совета Лос-Анджелеса Нури Мартинес также осудил насилие в своем блоге.

Один человек, который, по утверждению протестующих против ношения масок, участвовал в их митинге, рухнул на перекрестке, истекая кровью. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции заявили, что этому человеку было нанесено ножевое ранение. Полиция Лос-Анджелеса заявила, что арестов не проводилось.