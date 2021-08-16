Александр Пушной будет вести новое шоу на ТВ

46-летний российский актер, телеведущий, музыкант и шоумен Александр Пушной будет вести новое шоу на СТС. "Купите это немедленно" оно называется.

Как передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу канала, в программе авторы самых необычных изобретений получат возможность запустить свои детища в массовое производство. С этой целью финалистам всероссийского кастинга будут предоставлены полторы минуты сцены на каждого, за которые они должны будут доказать уникальность и полезность своих разработок "не только зрителям в зале, но и крупнейшим бизнесменам страны".

Премьера - уже осенью.

Также стоит отметить, что Пушной - не чужой на этом празднике технический мысли, у шоумена диплом магистра радиофизики, плюс он много лет был ведущим научно-популярной программы "Галилео".

Александр отметил в комментарии: наша страна богата талантливыми изобретателями, "но мало кто знает имена этих людей". И ему приятно стать частью проекта, который поможет этим секретным героям "пробиться к зрителю, а в будущем - и к потребителю".

При этом в качестве примерна удачного продвижения Пушной вспомнил некогда культовую телепрограмму "ЭВМ" - "Это вы можете" (1973-1993 годы), участниками которой становились одаренные советские "самоделкины".

"Здорово, что народные изобретения снова окажутся в фокусе телевидения", - резюмировал Пушной.