АвтоВАЗ вышел из отпуска, но не может возобновить выпуск некоторых моделей

Сегодня, 16 августа, у АвтоВАЗа и дочерних предприятий закончился единый корпоративный отпуск. Однако проблемы с комплектующими помешали возобновить работу производственных площадок в полной мере из-за продолжающегося дефицита комплектующих.

Так, 16, 17 и 20 августа будет объявлен режим простоя на линии B0, на которой выпускаются Lada Largus, Xray, Renault Logan и Sandero.

С 16 по 20 августа не работает сборочно-кузовное производство Kalina, осуществляющее сборку Lada Granta.

Единственным днём простоя для производства Lada Niva Legend и Niva Travel будет 20 августа.

На заводе в Ижевске, где выпускается Lada Vesta, режим простоя не объявлен.

Причина простоя - отсутствие комплектующих. По неофициальной информации, АвтоВАЗ, как и многие автопроизводители, столкнулся с дефицитом электронных компонентов.