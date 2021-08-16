Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
16.08.2021 16:54
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ вышел из отпуска, но не может возобновить выпуск некоторых моделей

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Сегодня, 16 августа, у АвтоВАЗа и дочерних предприятий закончился единый корпоративный отпуск. Однако проблемы с комплектующими помешали возобновить работу производственных площадок в полной мере из-за продолжающегося дефицита комплектующих.

Фото: www.vk.com/club188649544
"Экстремальная" Lada Niva Legend: фото базовой комплектации

Так, 16, 17 и 20 августа будет объявлен режим простоя на линии B0, на которой выпускаются Lada Largus, Xray, Renault Logan и Sandero.

С 16 по 20 августа не работает сборочно-кузовное производство Kalina, осуществляющее сборку Lada Granta.

Единственным днём простоя для производства Lada Niva Legend и Niva Travel будет 20 августа.

На заводе в Ижевске, где выпускается Lada Vesta, режим простоя не объявлен.

Причина простоя - отсутствие комплектующих. По неофициальной информации, АвтоВАЗ, как и многие автопроизводители, столкнулся с дефицитом электронных компонентов.

#Lada