Число военных США в Афганистане в ближайшие 48 часов достигнет 6 тысяч

Соединенные Штаты в ближайшие двое суток увеличат свое военное присутствие в Афганистане до шести тысяч человек. Об этом говорится в заявлении госдепа и минобороны США.

В настоящее время завершаются действия по обеспечению защищенности международного аэропорта имени Хамида Карзая для безопасного отъезда американского персонала из Афганистана. Миссия военных будет сосредоточена на этой цели, а управление воздушным движением для этого будет контролироваться США, пишет РИА Новости.

Отмечается, что в ближайшие дни США будут вывозить тысячи американских граждан, проживавших в Афганистане, нанятых на месте сотрудников миссии США в Кабуле и их семей, а также других особо уязвимых афганских граждан.

Американская сторона обещает ускорить эвакуацию и афганцев, которые помогали американской армии. За последние две недели две тысячи из них уже прибыли в США, говорится в заявлении.