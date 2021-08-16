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16 августа 2021 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 13 августа 2021 года № 361-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Внести изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 2 июля 2021 г. № 274-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края", изложив абзац четвертый пункта 3 в следующей редакции:

проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных, краевых, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется с количеством участников не более 100 человек, за исключением проведения профессиональной спортивной лигой профессиональных спортивных соревнований по футболу, которые проводятся при заполняемости зрительных трибун в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 14 августа 2021 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



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