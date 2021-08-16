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16 августа 2021 г.

Указ губернатора Иркутской области от 16 августа 2021 года № 222-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области от 13 августа 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленных указом:

в пункте 2:

подпункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) предоставляющих услуги в области искусства и организации развлечений, отдыха и развлечений, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных аналогичных услуг (код ОКВЭД 2: 90, 90.01, 90.04, 93);";

дополнить подпунктом 11 следующего содержания:

"11) предоставляющих услуги СПА-салонов, соляриев, саун (коды ОКВЭД 2: 96.02, 96.04).";

подпункты 2, 3 пункта 3 признать утратившими силу;

абзац седьмой пункта 5 дополнить следующими словами "(при наличии посетителей на летних террасе, веранде - с 6-00 часов до 24-00 часов по местному времени)";

пункт 14 изложить в следующей редакции:

"14. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 8 пункта 2 настоящего Перечня, для предоставления услуг по демонстрации кинофильмов допускается при условии соблюдения методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0189-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах. Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 мая 2020 года) и при условии заполнения кинозала посетителями не более 50 % от установленной нормы.";

дополнить подпунктом 143 следующего содержания:

"143. Деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте И пункта 2 настоящего Перечня, допускается при условии соблюдения методических рекомендаций "МР 3.1/2.1.0181-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по организации работы бань и саун с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Методические рекомендации" (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 мая 2020 года) и при условии заполнения помещения посетителями не более 50 % от установленной нормы.";

2) приложение 1 к Перечню реализуемых на территории Иркутской области санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, иных органов и должностных лиц, ответственных за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, определенному указом, дополнить строкой 81 следующего содержания:

" 81. ОГАУЗ "Ангарская городская больница скорой медицинской помощи".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев



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