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16.08.2021,  
20:15
Текст:  Александр Гасюк

Кипр продаст Сербии российские вертолеты Ми-35П

Кипр и Сербия вступили в переговоры о приобретении Белградом более десятка российских транспортно-боевых вертолетов Ми-35П, состоящих на вооружении кипрской национальной гвардии. Об этом накануне сообщила местная газета Сyprus mail.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

По данным издания, потенциальная сделка по продаже Кипром 11 винтокрылых машин, получивших за свой характерный вид название "крокодил", может оцениваться в сумму от 150 до 300 миллионов евро. На текущий момент Никосия получила из Белграда официальный запрос, но пока не определилась с конкретной суммой.

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости
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Напомним, что в 2001 году Кипр приобрел в России 12 вертолетов Ми-35П, которые прошли ремонт в 2007-2008 годах (было установлено оборудование для ночных полетов, а также закуплены противотанковые управляемые ракеты 9М120 "Атака"). Один из кипрских "крокодилов" был потерян в результате аварии в 2006 году.

Согласно утечкам в кипрских СМИ, в апреле сербская делегация во главе с заместителем министра обороны страны Ненадом Милорадовичем посетила Кипр и осмотрела Ми-35П на авиабазе "Андреас Папандреу", оценив их техническое состояние. Заинтересованность Белграда в покупке данных вертолетов объясняется наличием у сербов на вооружении похожих, но модернизированных и более современных машин - в декабре 2019 года Сербия приобрела в России четыре Ми-35М.

Со своей стороны, министерство обороны Кипра планирует закупить дюжину ударных вертолетов нового поколения. Каких именно - неизвестно. Однако, тот факт, что Никосия вынуждена следовать в фарватере санкционной политики ЕС в отношении России делает закупку российской техники проблематичной, отмечают комментаторы. Кроме того, в сфере ВТС c властями восточно-средиземноморского островного государства активно укрепляют США, которые осенью прошлого года частично сняли с Кипра оружейное эмбарго.

Известно, что на вооружении Национальной гвардии Республики Кипр помимо российских вертолетов находятся танки Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, установки ПВО "Тор" и другие системы.

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