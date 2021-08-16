Кипр продаст Сербии российские вертолеты Ми-35П

Кипр и Сербия вступили в переговоры о приобретении Белградом более десятка российских транспортно-боевых вертолетов Ми-35П, состоящих на вооружении кипрской национальной гвардии. Об этом накануне сообщила местная газета Сyprus mail.

По данным издания, потенциальная сделка по продаже Кипром 11 винтокрылых машин, получивших за свой характерный вид название "крокодил", может оцениваться в сумму от 150 до 300 миллионов евро. На текущий момент Никосия получила из Белграда официальный запрос, но пока не определилась с конкретной суммой.

Напомним, что в 2001 году Кипр приобрел в России 12 вертолетов Ми-35П, которые прошли ремонт в 2007-2008 годах (было установлено оборудование для ночных полетов, а также закуплены противотанковые управляемые ракеты 9М120 "Атака"). Один из кипрских "крокодилов" был потерян в результате аварии в 2006 году.

Согласно утечкам в кипрских СМИ, в апреле сербская делегация во главе с заместителем министра обороны страны Ненадом Милорадовичем посетила Кипр и осмотрела Ми-35П на авиабазе "Андреас Папандреу", оценив их техническое состояние. Заинтересованность Белграда в покупке данных вертолетов объясняется наличием у сербов на вооружении похожих, но модернизированных и более современных машин - в декабре 2019 года Сербия приобрела в России четыре Ми-35М.

Со своей стороны, министерство обороны Кипра планирует закупить дюжину ударных вертолетов нового поколения. Каких именно - неизвестно. Однако, тот факт, что Никосия вынуждена следовать в фарватере санкционной политики ЕС в отношении России делает закупку российской техники проблематичной, отмечают комментаторы. Кроме того, в сфере ВТС c властями восточно-средиземноморского островного государства активно укрепляют США, которые осенью прошлого года частично сняли с Кипра оружейное эмбарго.

Известно, что на вооружении Национальной гвардии Республики Кипр помимо российских вертолетов находятся танки Т-80, боевые машины пехоты БМП-3, установки ПВО "Тор" и другие системы.