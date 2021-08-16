Кто и почему теперь будет использовать только российские мессенджеры

Минцифры планирует подготовить нормативную базу для использования единой государственной платформы поддержки рабочих коммуникаций - почта, мессенджер, сервис видео-конференц-связи (ВКС) - до конца 2021 года. Требования по использованию российского пакета приложений будут касаться только рабочих коммуникаций чиновников и работников бюджетных организаций (врачей, учителей и т.д.), распространять их на другие категории граждан и организации не планируется. Похоже, что локализация рабочей переписки как в госучреждениях, так и в ряде частных компаний становится уже общемировой тенденцией.

Новые требования по использованию приложений к чиновникам и бюджетникам связаны прежде всего с тем, что зачастую именно в таких коммуникациях происходит обмен служебной информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан, пояснили в пресс-службе минцифры. "Это касается электронной почты, чатов, а также групповых видео и голосовых конференций", - добавили там. Кроме того, для корпоративных лицензий существуют значительные санкционные риски запрета на поставку госсектору зарубежных программных продуктов, как это было с сервисами Zoom или отказом Microsoft продлить использование своих лицензий МГТУ им. Баумана.

Решение об использовании отечественных цифровых продуктов для коммуникаций всех видов назрело давно: обсуждению этого вопроса не меньше пяти лет. Сегодня из-за пандемии, которая массово вытолкнула в интернет даже тех, кто никогда бы там не оказался, сложились оптимальные условия для реализации давних задумок, говорит директор по исследованиям и разработкам агентства КРОС Ксения Касьянова.

"В целом повестка последних лет и стремительное развитие технологий выводят на передний план вопрос об информационной безопасности. В связи с этим максимально логично создать безопасный с точки зрения государства мессенджер и "пилотировать" его там, где действительно щепетильно относятся к информационной безопасности", - соглашается управляющий директор Twiga Россия Сергей Оганджанян.

Не секрет, что многие операционные системы и приложения шпионят за владельцами устройств, на которых они установлены, поэтому тренд на создание и использование собственных мессенджеров внутри крупных корпораций также существует давно: подобная практика широко распространена во многих отечественных и зарубежных частных компаниях (в частности, во многих банках), где рабочее общение коллег возможно только с использованием строго регламентированного программного обеспечения, поясняет заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. Например, у американских венчурных инвесторов долгое время популярностью пользовался мессенджер Confide, поскольку приложение скрывало всю переписку пользователей, а сообщения вообще удалялись после прочтения. Если говорить о российских аналогах, то свой корпоративный мессенджер есть у "Мегафона", Mail.ru разрабатывал "ТамТам", ставший на какое-то время заметной альтернативой заблокированному Telegram.

У американских венчурных инвесторов долго пользовался популярностью мессенджер, удалявший сообщения сразу после прочтения

На международном уровне попытки предпринимаются давно, добавляет Касьянова: даже Еврокомиссия выступала с рекомендацией чиновникам общаться в мессенджере Signal. И это не единственный пример, в свое время о необходимости создавать собственный мессенджер говорили во Франции, а швейцарское правительство давно использует свою разработку под названием Threema. В Южной Корее большинство жителей предпочитают свой мессенджер KakaoTalk, а в Китае есть WeChat, который даже блокирует аккаунты с иностранными номерами.

Все опрошенные эксперты уверены, что разработка отечественных инструментов, которые позволят хранить информацию на российских серверах, - логичный шаг в развитии цифровых технологий в стране. Более того, крупные корпорации уже подхватили этот тренд, и такие системы уже создаются, говорит директор по инновациям "Меркатор Холдинг" Павел Теплов. "Например, неплохие результаты показал Сбер, спозиционировав один из продуктов своей экосреды как ведомственное средство коммуникации, будущий "правительственный мессенджер", и это движение в правильном направлении", - рассказывает эксперт.

О том, что в России есть достойные продукты, говорит и директор РАЭК Сергей Плуготаренко. При этом он отмечает, что пока не очень понятно, о каких конкретно решениях идет речь. "Что есть "отечественное решение"? Считаются ли "Яндекс" или Telegram "отечественными" разработками? - задается вопросами эксперт. - Возникает еще вопрос относительно использования зарубежных средств коммуникации чиновниками и учителями в личных целях - как это будет контролироваться, останется ли возможность использовать зарубежные аналоги в личных целях?"

Также остается вопрос в наполнении отечественных служебных мессенджеров нужной информацией, говорит директор "Биорг" по работе с госзаказчиками Илья Веригин. "Например, в случае с той же перепиской не очень технологично делать так, чтобы пользователь мог искать информацию только по адресу, имени или номеру документа - а именно по таким параметрам обычно регистрируют информацию в системе электронного документооборота (СЭД)", - поясняет он, добавляя, что для простого обмена документами ведомства должны достичь определенного уровня цифровой трансформации, когда возможна их глубокая индексация.

Ответы на все эти вопросы будут получены в ближайшее время, прогнозирует Плуготаренко. Пока же, уверен Садыков, распространения использования отечественных мессенджеров на все сферы ожидать не следует. "Для частного общения всегда будет доступен широкий выбор разнообразных средств связи и сопутствующих программных продуктов", - заключает эксперт.