Продолжаем начатый в январском номере цикл публикаций, связанных с историей и людьми легендарной Императорской Публичной библиотеки.

Лицейский однокашник Пушкина вошел в историю как выдающийся чиновник

К началу 60-х годов XIX века Императорская Публичная библиотека стала полностью соответствовать статусу "публичной", распахнув свои двери "не только для ученых специалистов, но и для всех вообще классов образованного и даже просто читающего общества"1 (в том числе и в выходные дни). Библиотека сделалась "одним из сильнейших рычагов" народного просвещения2, что обобщено в итоговом отчете3 к десятилетию "Публички" под началом Модеста Андреевича Корфа (1800-1876).

И. Щедровский. Портрет Модеста Андреевича Корфа. 1850-1860-е гг.

Под огнем потомков

Модест Корф оканчивал Царскосельский лицей вместе с А.С. Пушкиным4, и этим уже его имя вписано в историю. Однако не знаменитый лицейский выпуск, не известная семья балтийских баронов5, а "любовь к отечеству, преданность государю и деятельное усердие", по утверждению Корфа, "сделали карьеру"6. В советское время заслуги Корфа, как и многих государственных деятелей, замалчивали, считая его ярым монархистом7. В постсоветское - обратили внимание на реформаторский характер его деятельности8. А в новейшее ему "досталось" за тщеславие, самонадеянность и скрытность, проявление неудовлетворенных амбиций, принижение своих предшественников и гения-"однокашника"9.

Вместе с тем сегодня признано, что именно личные способности стали предпосылкой блестящей карьеры чиновника высшего ранга.

Подарочное издание книги М.А. Корфа "Жизнь графа Сперанского" (Москва: Ламартис, 2015).

Вверх по карьерной лестнице

Да, его карьера не обошлась без протекции. Модест Корф пять лет работал во Втором отделении Императорской канцелярии10 под руководством М.М. Сперанского11, после чего тот рекомендовал его императору12. Но из 15 томов знаменитого Свода законов все-таки пять - подготовлены были лично Корфом13, а сам Михаил Михайлович называл его "своим золотым пером"14.

В тридцать лет Модест Корф стал управляющим делами Комитета министров и докладывал лично царю15. В 1834 году назначен Государственным секретарем16, с 1843-го - член Государственного совета17. Среди его литературных трудов и пособие по скорописи18, и книги по истории исторических событий, государственных органов и деятелей19. А в сороковые годы Корф еще и преподавал юриспруденцию великим князьям20.

При тяготении барона к истории, литературе и наукам немудрено, что "любимым местом" в его профессиональной биографии стала Императорская Публичная библиотека. После смерти ее директора Д.П. Бутурлина21 в 1849 г. Николай I выбрал на эту должность М.А. Корфа с сохранением всех других его постов. Император стремился оставить рядом с собой верховного цензора22, библиотека же к тому моменту находилась в упадке и требовала преобразований23.

Корф буквально "воссоздал" ее заново24.

Ответ М. А. Корфа на письмо служащих ИПБ с просьбой остаться директором Библиотеки. 23 ноября 1861 г.

Возрождение "Публички"

Благодаря усилиям Модеста Андреевича библиотеку перевели из ведения Министерства народного просвещения в управление Императорского двора25. Дворцовое ведомство обеспечило личное внимание государя и дополнительные финансовые средства. Штатным библиотекарям прибавили оклады, а численность сотрудников увеличили. У библиотеки появились "почетные члены" и "почетные-корреспонденты": привлекались частные пожертвования26. Кроме того, новый директор сумел организовать продажу и обмен дублетных изданий27.

Комплектование фондов увеличилось во много раз - благодаря покупке новейших иностранных научных изданий, истребованию обязательного экземпляра, получению конфиската из таможни и цензуры, налаживанию книгообмена с зарубежными библиотеками. Были сформированы новые отделения28, в которых выделялись фонды технологий и иностранных книг о России ("Rossica")29. Существенно вырос и русский фонд. По инициативе Корфа библиотеку стали активно пропагандировать в периодической печати: регулярно публиковались сообщения о новых поступлениях, о выставках и всех нововведениях30...

Корфу удалось сделать библиотеку значительно более доступной и удобной для читателей. Паркет и ковры, портреты и бюсты украсили ее интерьеры, а складские помещения превращались в кабинеты (самый известный - "Кабинет Фауста"31). С учетом нехватки площадей и сложности переходов был утвержден проект, и началось строительство нового здания со специальным читальным залом32.

Зал Корфа (современный вид).

P.S.

Наступавшие перемены в обществе потребовали постоянного участия М.А. Корфа в разработке государственных реформ, пришлось оставить библиотеку33. В 1861 г. Модест Андреевич был назначен главноуправляющим Второго отделения Императорской канцелярии34, став здесь через много лет преемником Сперанского35. А после подготовки первоочередных реформаторских указов36 он продолжил и завершил свою карьеру председателем Департамента законов в Государственном совете37.

1. Отечеств. записки. 1857. Т. 113, N 7. Критика и библиография. С. 17.

2. Там же. 1856. Т. 106, N 5. Библиографическая хроника. С. 23.

3. Десятилетие Имп. Публичной библиотеки (1849-1859): записка, представленная государю императору директором Библиотеки [бароном М. Корфом]. СПб., 1859. 49 с. В монографии, посвященной столетию Императорской Публичной библиотеки (ИПБ), даже определялась "эра библиотечного летосчисления до Корфа и после Корфа" (Императорская Публичная библиотека за сто лет, 1814-1914. СПб., 1914. С. 184).

4. Первый лицейский выпуск, состоявшийся в 1817 г., дал России блестящие имена не только А.С. Пушкина и М.А. Корфа, но и видного российского дипломата, канцлера А.М. Горчакова; тайного советника, руководителя Департамента разных податей и сборов Д.Н. Маслова; поэта, писателя и общественного деятеля, декабриста В.К. Кюхельбекера; дипломата С.Г. Ломоносова; адмирала, полярного исследователя, сенатора Ф.Ф. Матюшкина; поэта и издателя А.А. Дельвига; генерал-майора В.Д. Вольховского; декабриста И.И. Пущина и др. Корф окончил лицей седьмым по успехам (Голубева О.Д. М.А. Корф. СПб., 1995. С. 8).

5. Корфы - русский графский и баронский род, происходящий из Вестфалии и выехавший в XV в. в Прибалтийский край. Дед М.А. Корфа, барон Ф.-С. Корф после присоединения Курляндии к России был первым белорусским губернским маршалом. Отец - барон А.У. Корф - служил вице-президентом юстиц-коллегии, затем был произведен в сенаторы и тайные советники.

6. Корф М.А. Из записок барона (впоследствии графа) М.А. Корфа // Рус. старина. 1899. Т. 99, июль. С. 5.

7. Ср., например: "Корф был приближенным царя, монархистом до мозга костей,... поливал грязью светлую память героев-декабристов..." (История Государственной... Публичной библиотеки имени М.Е. Салтыкова-Щедрина. Л., 1963. С. 53).

8. Долгих Е.В. К проблеме менталитета российской бюрократии первой половины XIX века: Д. Блудов, М.А. Корф: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1995. 23 c.; Чичерова И.А. Земское и городское самоуправление в России второй половины XIX в.: (историко-правовой анализ): автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 1995. 24 с.; Морозова Е.Н. Формирование концепции и разработка проектов земской реформы, 1856-1864 гг.: дис. ... д-ра ист. наук. Саратов, 2000. 454 с.; и др.

9. Корф высказывал весьма нелицеприятные суждения и об А.Н. Оленине, и о Д.П. Бутурлине, и об А.С. Пушкине (Моск. ведомости. 1854. 30 сент., 2, 5 окт.). См. об этом подробнее: Голубева О.Д., Михеева Г.В. 1849-1861. Модест Андреевич Корф // История Библиотеки в биографиях ее директоров, 1795-2005. СПб., 2006. С. 126-127.

10. Второе отделение Императорской канцелярии, образованное в 1826 г., ставило своей задачей в первую очередь кодификацию законодательства Российской империи, т. е. упорядочивание уже принятых за 180 лет законов.

11. Граф Михаил Михайлович Сперанский (1772-1839) - общественный и государственный деятель, законотворец. Возглавлял реформаторскую деятельность по переустройству государства в начальный период царствования императора Александра I, в 1810-1812 гг. занимал пост Государственного секретаря. После пятилетней опалы в 1816 г. вернулся на государственную службу, с 1826 г. возглавлял Второе отделение Императорской канцелярии.

12. Голубева О.Д. Указ. соч. С. 11. Корф по рекомендации Сперанского получил должность управляющего делами Кабинета министров.

13. Корф занимался составлением свода гражданских законов, в том числе готовил историческое обозрение действовавших и действующих законов.

14. Голубева О.Д. Указ. соч. С. 11.

15. Современники определяли место, занимаемое Корфом, как "одно из первых мест по всей Руси, первое потому, что он имеет личный доклад у Государя, второе, потому что через его руки проходят все важнейшие Государственные дела" (Цит. по: Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по Имп. Царскосельскому лицею. СПб., 1912. Т. 1. С. 470).

16. Государственный секретарь (статс-секретарь) - начальник Государственной канцелярии, делопроизводственного органа Государственного совета, который являлся высшим законосовещательным учреждением при российском императоре.

17. Став членом Государственного совета, Корф сохранил должность статс-секретаря. Император Николай I видел в нем преемника Сперанского, говоря еще после смерти последнего в 1839 г.: "...твое дело оставаться верным его школе... Действуй в духе и правилах покойного - мы останемся друзьями..." (Корф М.А. Из записок барона... С. 5).

18. Графодромие][ или ][искусство скорописи: соч. г. Астье, переделанное и примененное к русскому языку бароном М. Корфом. СПб., 1820. IV, 20, 55 с.

19. См., например: Принц датский Иоанн в России. Происшествие 1602 г. // Сев. арх. 1822. Апр., N 8. С. 81-100; Историческое описание 14 декабря и][ предшедших][ ему событий. СПб., 1848. VI, 168 c.; Восшествие на престол императора Николая I. СПб., 1857. XIV, 238, 42 с.; Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Т. 1-2; и др.

20. Голубева О.Д. Корф Модест Андреевич // Сотрудники Российской национальной библиотеки - деятели науки и культуры: биогр. слов. СПб., 1995. Т. 1. С. 276. За свою жизнь Корф ознакомил с основами законоведения девять представителей Императорского Дома.

21. Дмитрий Петрович Бутурлин (1790-1849) - военный историк, генерал-майор, сенатор, председатель известного цензурного "Комитета 2 апреля 1848 г.", прозванного "Бутурлинским комитетом", директор ИПБ в 1843-1849 гг.

22. Корф оставался членом цензурного "Комитета 2 апреля 1848 г.", созданного на основании его докладной записки о недопустимом либерализме по отношению к печати министра народного просвещения С.С. Уварова (Об этом также см.: Вершинин А.П., Михеева Г.В. Драгоценный уваровит// Родина. 2021. N 5. С.][).

23. Уже в декабре 1849 г. в записке "Императорская Публичная библиотека в ее прошедшем, настоящем и возможном будущем" Корф изложил, какое тягостное и неприглядное впечатление произвело на него состояние Библиотеки. Там же он наметил и пути преодоления упадка ИПБ.

24. Корф писал: "Для пользы науки, для достоинства правительства, для славы России, надлежало совсем пересоздать Библиотеку, вновь открыть ее, как бы неведомую страну, известную дотоле лишь по надписи на ее фронтоне" (ОР РНБ. Ф. 380. Ед. хр. 41. Л. 3 об.).

25. Корф рассматривал ИПБ не как чисто ведомственное учреждение, а как часть государственного аппарата с определенными государственными функциями, полагая ее "одним из памятников народной славы" (Голубева О.Д., Михеева Г.В. Указ. соч. С. 100). Назначение Библиотеки, по его мнению, - стать "полным литературно-научным монументом Российской империи" (Цит. по: Грин Ц.И., Третьяк А.М. Публичная библиотека глазами современников (1795-1917): хрестоматия. СПб., 1998. С. 235).

26. Звания почетного члена и почетного корреспондента ИПБ были введены на основе утвержденных 20 февраля 1850 г. императором Николаем I "Дополнительных положений о Имп. Публичной библиотеке и Румянцевском Музеуме". Получившим эти звания лицам не полагалось вознаграждения, они не пользовались правами государственной службы, не обязывались посвящать свои досуги и знания работе в Библиотеке. Их избрание происходило из числа "лиц, приобретших себе известность любовью к просвещению и Библиотеке" (ОАД РНБ. Ф. 1. Оп. 1. 1850. Ед. хр. 9. Л. 16 в). Почетные члены утверждались по представлению директора ИПБ министром Императорского двора и получали дипломы, в которых указывалось, что "избрание... не налагает никаких обязанностей, кроме тех, которые внушены... будут собственным сочувствием к этому памятнику народной славы" (Там же. 1858. Ед. хр. 23. Л. 8 об.). Присвоенное звание они могли употреблять в подписях, вывесках и т. д.

27. Продажа дублетов стала немаловажным источником пополнения бюджета Библиотеки. Формы продажи были различны, вплоть до устройства письменных конкурсов и аукционов. Организовывал и проводил их деятельный помощник Корфа Василий Иванович Собольщиков (1808-1872). О нем подробно см.: Голубева О.Д. В.И. Собольщиков. СПб., 2001. 200 с.

28. Отделенческая система функционирования фондов ИПБ, т. е. комплекс самостоятельных библиотек в составе единой библиотеки, получила административный статус в 1850 г. и просуществовала до 1930 г. Подробнее об этом см.: Михеева Г.В. Отделенческая система в Императорской Публичной библиотеке (исторический очерк) // Клио. 2018. N 2. С. 147-154.

29. Созданное стараниями Корфа отделение "Россика" находилось в зале, названном после его ухода из Библиотеки "Зала барона Корфа". В советский период это название было утрачено, и лишь в 2003 г. были воссозданы интерьеры и восстановлена историческая справедливость - в Российской национальной библиотеке вновь появился Зал М.А. Корфа, в котором проходят многочисленные выставки из ее фондов (От Императорской Публичной к Российской национальной: история формирования архитектурного облика первой национальной библиотеки России. СПб., 2020. С. 55). Подробно об этом отделении см.: Михеева Г.В. "Россика" в Российской национальной библиотеке: история, проблемы, перспективы // "Беспримерное отделение "Россика"". СПб.: Рос. нац. б-ка, 2000. С. 8-18.

30. Корф поручал своим сотрудникам, в первую очередь А.Ф. Бычкову и особенно В.В. Стасову, владеющему бойким пером, писать особые статьи - "великолепные с трезвоном", чтобы привлечь как можно больше внимания к Библиотеке - и читателей, и меценатов (Стасов В.В. Письма к родным. М., 1953. Т. 1, ч. 1. С. 687).

31. "Кабинет Фауста" - готический зал построен и мебелирован в средневековом стиле в 1857 г. по проекту архитекторов И.И. Горностаева и В.И. Собольщикова. Этот своеобразный уголок Библиотеки напоминает европейскую монастырскую келью XV в., в котором собраны книги, изданные до 1501 г., - инкунабулы. В центре зала - статуя И. Гутенберга. Над капителями колонн надписи, которые гласят, что "здесь стоят первенцы типографского искусства" и "имя Иоганна Гутенберга - изобретателя книгопечатания - останется жить вечно". (Об этом дополнительно см.: Вершинин А.П., Михеева Г.В. "Кабинет Фауста". Почему князь Одоевский создал средневековый уголок в императорской "Публичке" // Родина. 2021. N 2. С. 98-101).

32. Стремительный рост числа читателей в конце 1850-х гг. потребовал расширения площадей, занимаемых фондами и предназначенных для обслуживания читателей. Решение этого вопроса потребовало строительства нового корпуса, проект которого был разработан В.И. Собольщиковым совместно с академиком архитектуры И.И. Горностаевым. Подробнее об этом см.: Вершинин А.П., Михеева Г.В. Ленинский зал Василия Собольщикова // Родина. 2021. N 4. С. 102-105.

33. Когда Корф покидал Библиотеку, то по благоустройству для читателей она, по всеобщему признанию, являлась "первой в Европе" (Голубева О.Д. М.А. Корф. С. 144).

34. При этом за ним были сохранены должности члена Государственного совета и статс-секретаря.

35. Случилось именно так, как наказывал ему в свое время император Николай I (см. прим. 17). А 1 января 1872 г. в день столетия со дня рождения Сперанского Корф был возведен в графское достоинство и подал в отставку.

36. После отмены в 1861 г. крепостного права в Российской империи были проведены беспрецедентные по масштабу реформы: Финансовая (1863 г.), Высшего образования (1863 г.), Земская (1864 г.), Судебная (1864 г.), Цензурная (1865 г.), Городского самоуправления (1870 г.), Среднего образования (1871 г.). Именно усилиями М.А. Корфа в 1862-1863 гг. был принят и ряд законов об отмене телесных наказаний для женщин, людей "слабых и болезненных" и некоторых других категорий населения (Голубева О.Д., Михеева Г.В. Указ. соч. С. 131).

37. Об этих десяти годах в жизни Корфа В.В. Стасов писал: "По самому существу этих государственных учреждений барон Корф не имел уже такого обширного, как прежде, поприща для личной, непосредственной инициативы, но тем не менее и здесь выказал, по мере возможности, высокий, неутомимый почин" (Стасов В.В. Воспоминания гостя Библиотеки // Собр. соч. СПб., 1894. Т. 3. ][Стб][. 1553).

Подбор иллюстраций выполнен Надеждой Щербак.