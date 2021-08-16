Посол: Дипмиссия РФ в Кабуле продолжит работу в штатном режиме

Сотрудники посольства РФ в Афганистане продолжат свою работу в штатном режиме, непосредственных угроз дипмиссии нет. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире "Первого канала".

"В настоящее время непосредственных угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет​​​. Поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме", - отметил дипломат.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода войск США и наступления движения "Талибан" (запрещено в РФ) на правительственные силы. Накануне талибы заявили, что контролируют всю территорию страны, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".

Западные страны начали эвакуацию своих посольств. Так, американские дипломаты в полном составе перевезены в кабульский аэропорт, находящий под охраной военных из США, Британии и Турции.