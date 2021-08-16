Новости

Андрей Бочкарев: Еще одна школа-гигант появится в Новой Москве в 2022 году 11:10
Рафик Загрутдинов: ФОК с бассейном появится в Чертаново в 2022 году 10:57
Глава Эстонии Керсти Кальюлайд будет баллотироваться на второй президентский срок 10:43
В МИД РФ назвали захват власти талибами результатом провала США 10:41
Посол: Дипмиссия РФ в Кабуле продолжит работу в штатном режиме 10:41
Эксперт рассказал, что может произойти с курсом рубля в августе 10:35
Более 200 тысяч свердловчан оказались невыездными из-за долгов 10:13
Захарова отреагировала на действия США в аэропорту Кабула 10:00
Даниил Медведев прокомментировал победу на турнире в Торонто 09:54
У пенсионерки из Орехово-Зуево лжесоцработницы украли 100 тысяч рублей 09:53
ФСБ: Япония готовилась применить бактериологическую бомбу в 1944 году 09:52
Вильена хочет покинуть "Краснодар" из-за конфликта с Ильиным 09:48
Собянин: До конца года археологи развернут полевые работы на более чем 800 площадках Москвы 09:42
Американские военные убили несколько человек в аэропорту Кабула 09:18
Жители каких регионов России больше всех задолжали банкам 09:06
В Москву придет долгая золотая осень 08:35
Финансист рассказал об опасности досрочного погашения кредита 08:13
Пушков назвал происходящее в Афганистане реваншем истории 07:51
Ученые оценили риск заражения "дельтой" от вакцинированного человека 07:34
Персонал посольства США в Кабуле полностью эвакуирован в аэропорт 06:20
Внутри вертолета Ми-8 обнаружили трех погибших и "черный ящик" 05:35
Захарова: Польша не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях 05:28
Пентагон: Только 2 тысячи военных США находятся сейчас в Кабуле 04:56
В аэропорту Якутска задержали более 30 рейсов из-за дыма и тумана 04:45
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности постковидного синдрома 04:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
В России может появиться реестр недействительных загранпаспортов
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Чем опасна незаконная перепланировка жилья
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
Как пенсионные накопления будут защищать при смене фонда
16.08.2021 10:41
Рубрика: Власть

Посол: Дипмиссия РФ в Кабуле продолжит работу в штатном режиме

Текст: Юрий Когалов

Сотрудники посольства РФ в Афганистане продолжат свою работу в штатном режиме, непосредственных угроз дипмиссии нет. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире "Первого канала".

Фото: Wakil KOHSAR / AFP
Воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов

"В настоящее время непосредственных угроз для нашего коллектива, для наших объектов нет​​​. Поэтому мы будем продолжать нашу работу здесь в спокойном, штатном режиме", - отметил дипломат.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода войск США и наступления движения "Талибан" (запрещено в РФ) на правительственные силы. Накануне талибы заявили, что контролируют всю территорию страны, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".

Западные страны начали эвакуацию своих посольств. Так, американские дипломаты в полном составе перевезены в кабульский аэропорт, находящий под охраной военных из США, Британии и Турции.

Пушков назвал происходящее в Афганистане реваншем истории
Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Афганистан Ситуация в Афганистане РГ-Видео РГ-Фото

Главное сегодня

Воздушное пространство Кабула открыто только для военных самолетов
В Роспотребнадзоре рассказали о длительности постковидного синдрома
Захарова: Польша не хранит память ни о жертвах войны, ни об освободителях
В Гаити число жертв землетрясения достигло почти 1,3 тысячи
Вильфанд: По всей России установились температуры выше нормы
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите