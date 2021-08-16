Чистая прибыль ПСБ по МСФО за первые шесть месяцев 2021 года составила 24,3 млрд рублей. Это в 3,3 раза больше, чем за такой же период годом ранее.

"В первом полугодии ПСБ трехкратно увеличил прибыль, обеспечив возврат на капитал почти в 19%, - отметила главный финансовый директор ПСБ Татьяна Наумлинская. - Банк продолжил высокими темпами наращивать объемы бизнеса и основные доходы. Активы увеличились на 15% с начала года и на 43% - за последние 12 месяцев. Прирост чистых процентных и чистых комиссионных доходов год к году составил 36% и 69% соответственно, что обеспечено активным кредитованием компаний и населения и развитием транзакционного бизнеса. Такие результаты подтверждают эффективность бизнес-модели банка и создают устойчивую основу для дальнейшего роста".

Банк продемонстрировал рост по всем основным ключевым показателям.

Так, по сравнению с первым полугодием прошлого годом, чистый процентный доход за первые 6 месяцев 2021 года увеличился на 36% и составил 43,8 млрд рублей. Процентные доходы также выросли - на 13% до 86,9 млрд рублей, а процентные расходы сократились на 3% - до 43,2 млрд рублей.

Чистая процентная маржа осталась на уровне показателей прошлого года - 2,8%.

Рост банковского страхования более, чем в 3,5 раза, рост рассчетно-кассового обслуживания (+27%) и рост операций с документами (+31%) - положительно повлияли на динамику комиссионных доходов, которые составили 16,4 млрд рублей за первые шесть месяцев 2021 года, что на 69% больше, чем годом ранее.

Активы банка увеличились на 15% с начала года и достигли 3,2 трлн рублей.

Вырос и кредитный портфель банка - до 1 669 млрд рублей по состоянию на 1 июля 2021 года. Корпоративный кредитный портфель составил 1 142 млрд рублей, увеличившись на 16% с начала года. Портфель кредитов МСБ увеличился на 15%, составив 155 млрд рублей. Розничный портфель показал рост 20% и достиг уровня 372 млрд рублей.

Увеличились также и средства на счетах клиентов. За первые шесть месяцев 2021 года рост составил 15% - до 2 480 млрд рублей. Приток средств на счета до востребования опережал темпы роста срочного привлечения, указывают в банке.

За счет полученной за первое полугодие прибыли, совокупный капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базель III, вырос на 8%, составив 328 млрд рублей.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"