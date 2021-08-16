В Тамбове сожгли вакцины от коронавируса

Сотрудники управления экономической безопасности УМВД по Тамбовской области нашли за фельдшерским пунктом в селе Павлодар 32 обгоревшие ампулы с вакциной от COVID-19.

Ампулы емкостью 0,5 грамма каждая обнаружили в 40 метрах от ФАП на кострище. Полицейские считают, что таким образом преступники пытались уничтожить улики.

- Получена серия препарата, проверяются сотрудники, выполнявшие вакцинацию в медпункте, - рассказали в полиции.

Правоохранители внимательно следят за медработниками, работающими на вакцинации и выдаче документов о ней. Так, фельдшер в селе Калаис попалась на выдаче подложного сертификата: за деньги и без прививки. УМВД напоминает, что уголовную ответственность несет не только человек, выдавший подложный документ, но и купивший его.