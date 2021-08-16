На Чукотке обяжут привиться от COVID-19 учителей, медиков и таксистов

На Чукотке с 17 августа введут обязательную вакцинацию от коронавируса для работников некоторых отраслей, сообщил ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по автономному округу.

Прививки должны получить сотрудники учреждений здравоохранения и образования, работники сферы услуг, включая такси, то есть все те, кто часто контактируют с людьми.

"17 августа соответствующее постановление вступит в силу", - уточнили в Роспотребнадзоре.

На минувшей неделе на Чукотку доставили 7,5 тысячи доз "Спутника Лайт", ожидается еще четыре тысячи доз этой вакцины.

Ограничения из-за COVID-19 продлены в ЧАО до 31 августа. Введено обязательное ПЦР-тестирование жителей округа после возвращения в регион для допуска к работе.