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16.08.2021 09:05
Рубрика: Общество

На Чукотке обяжут привиться от COVID-19 учителей, медиков и таксистов

Текст: Александр Филимоненко

На Чукотке с 17 августа введут обязательную вакцинацию от коронавируса для работников некоторых отраслей, сообщил ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по автономному округу.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Прививки должны получить сотрудники учреждений здравоохранения и образования, работники сферы услуг, включая такси, то есть все те, кто часто контактируют с людьми.

"17 августа соответствующее постановление вступит в силу", - уточнили в Роспотребнадзоре.

На минувшей неделе на Чукотку доставили 7,5 тысячи доз "Спутника Лайт", ожидается еще четыре тысячи доз этой вакцины.

Ограничения из-за COVID-19 продлены в ЧАО до 31 августа. Введено обязательное ПЦР-тестирование жителей округа после возвращения в регион для допуска к работе.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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