В аэропорту Якутска задержали более 30 рейсов из-за дыма и тумана

Аэропорт Якутска временно не принимает и не отправляет рейсы из-за плохой видимости. К дыму, вызванному лесными пожарами, прибавился туман.

"Погодные условия для приема и выпуска воздушных судов отсутствуют. Видимость на 10:00 составляет 150-200 метров", - сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Задержаны более 30 рейсов. Самолет сообщением Новосибирск - Якутск перенаправлен в Хабаровск, Москва - Якутск - в аэропорт Полярный.

С 13 августа на территории Якутии и Иркутской области действует межрегиональный режим ЧС из-за лесных пожаров. В республике выгорело уже свыше семи миллионов гектаров леса.