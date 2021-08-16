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16.08.2021 20:00
Рубрика: Общество

Скончалась народная артистка России и Мордовии Александра Куликова

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Александра Куликова была любима несколькими поколениями зрителей. Фото: Госфилармония Мордовии Александра Куликова была любима несколькими поколениями зрителей. Фото: Госфилармония Мордовии
Александра Куликова была любима несколькими поколениями зрителей. Фото: Госфилармония Мордовии

Скорбное известие получили многочисленные поклонники известной в республике певицы, народной артистки России и Мордовии Александры Куликовой. Любимая несколькими поколениями зрителей исполнительница скончалась в понедельник на 79-м году жизни.

Об этом сообщила Республиканская госфилармония. Голос Александры Куликовой звучал не только в России и республиках СССР. Ей аплодировала публика ГДР, Чехословакии, Финляндии, Польши, Венгрии, Китая. Она выступала на лучших площадках страны: в Государственном концертном зале "Россия", в концертном зале им. П.И.Чайковского, Колонном зале Дома Союзов, в Доме правительства России. В свое время всесоюзная фирма грамзаписи "Мелодия" выпустила ее диск-гигант под названием "Я люблю свою Россию". Песни в исполнении Александры Куликовой звучали по Всероссийскому радио и телевидению.

- Александра Николаевна всю свою жизнь посвятила музыке. Без песни она не мыслила своей жизни, - рассказали в филармонии. - Александра Николаевна была человеком неординарным, теплым, светлым, душевным и мудрым. Всегда приветливая, охотно помогающая, невероятно энергичная и улыбчивая, любимая и коллегами, и зрителями своими. И до последнего дня она была солисткой Мордовской филармонии, ее гордостью и славой, ее сердцем и душой.

Коллектив филармонии выразил глубокие соболезнования родным и близким певицы. О дате и месте прощания с Александрой Куликовой станет известно позднее.

Справка "РГ"

Александра Николаевна Куликова - народная артистка России и Мордовии, лауреат Государственной премии РМ, лауреат премии главы РМ, кавалер Ордена Славы республики III степени, почетный гражданин Мордовии. Родилась 6 марта 1943 года в селе Куликовка Рузаевского района. В 1962 году, в 19 лет, стала солисткой хора Государственного ансамбля песни и танца Мордовской АССР "Умарина". В 1972-м окончила в Москве Всероссийскую творческую мастерскую эстрадного искусства. С 1980 года - солистка и художественный руководитель ВИА "Лайме".

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