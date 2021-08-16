В Самаре после столкновения на Волге катера и баржи возбуждено дело

По факту столкновения катера и баржи на Волге, в результате которого пропали без вести четверо мужчин, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

ЧП произошло в минувшую субботу уже после захода солнца, примерно в 21 час 30 минут по местному времени, на 1733 километре реки. Это место напротив села Рождествено на противоположном берегу от Самары. Маломерное судно "CABA 700 VIKING" столкнулось с баржей теплохода "Редовый-3".

По версии следствия, трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. В итоге катер затонул на месте, без вести пропали четверо мужчин. Спасатели продолжают их искать.

Сейчас собирается весь массив информации по ЧП. Есть свидетели столкновения, уже осмотрена баржа, готовятся экспертизы.