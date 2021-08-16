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16.08.2021 11:22
Рубрика: Общество

В горах Бурятии нашли древнейшее захоронение бронзового века

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Иркутский национальный исследовательский технический университет Фото: Иркутский национальный исследовательский технический университет
Фото: Иркутский национальный исследовательский технический университет

Участники экспедиции Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) в ходе раскопок на территории Окинского района Бурятии обнаружили более 30 ритуальных сооружений и самое древнее в Юго-Восточном Саяне погребение бронзового века. Об этом информирует сегодня пресс-служба университета.

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Экспедиция была организована ИРНИТУ, Российским историческим обществом, Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии и Иркутским областным краеведческим музеем для популяризации культуры Бурятии и привлечения туристов.

Во время работ на могильнике Шарза-3 археологи нашли необычное захоронение. Останки человека лежали не в могиле, а под каменным курганом на поверхности земли. Рядом с грудными костями погребенного ученые обнаружили два камня - красный и желтый. По мнению специалистов, артефакты имеют сакральный смысл.

Археологи утверждают, что это древнейшее из найденных погребение бронзового века в Юго-Восточном Саяне. Образцы останков переданы ученому Анжею Веберу, точный возраст находки можно будет назвать после радиоуглеродного анализа в лаборатории Оксфорда.

Предназначение десятков пустых ритуальных сооружений остается загадкой для участников экспедиции. Возможно, это кенотафы - символические могилы тех, кто погиб или пропал без вести вдали от дома. Такие "надгробия" возводили родственники погибших или пропавших без вести, чтобы их души обрели покой.

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