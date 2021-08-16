Новая подлодка "Магадан" вышла на государственные испытания

Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Магадан" вышла на государственные испытания. Это третья субмарина серии для Тихоокеанского флота.

В ходе госиспытаний специалисты проверят работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов, сообщила в понедельник пресс-служба "Адмиралтейских верфей", входящая в Объединенную судостроительную корпорацию.

Кроме того, субмарина выполнит глубоководные погружения. Оценят также управляемость корабля на разных ходовых глубинах.

"Магадан" - большая дизель-электрическая подводная лодка, третья в серии. Заложили ее 1 ноября 2019 года, спустили на воду 26 марта 2021 года. До 10 ноября субмарину передадут в состав ВМФ РФ.