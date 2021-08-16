Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
16.08.2021,  
16:25
Текст:  Светлана Цыганкова

Новая подлодка "Магадан" вышла на государственные испытания

Фото: Адмиралтейские верфи Фото: Адмиралтейские верфи
Фото: Адмиралтейские верфи

Большая дизель-электрическая подводная лодка проекта 636 "Магадан" вышла на государственные испытания. Это третья субмарина серии для Тихоокеанского флота.

Фото: Пресс-служба Северного флота
Моряки СФ отдали воинские почести погибшей в годы войны подлодке Д-3

В ходе госиспытаний специалисты проверят работу всех корабельных устройств, механизмов и оборудования, в том числе гидроакустического и навигационного комплексов, сообщила в понедельник пресс-служба "Адмиралтейских верфей", входящая в Объединенную судостроительную корпорацию.

Кроме того, субмарина выполнит глубоководные погружения. Оценят также управляемость корабля на разных ходовых глубинах.

"Магадан" - большая дизель-электрическая подводная лодка, третья в серии. Заложили ее 1 ноября 2019 года, спустили на воду 26 марта 2021 года. До 10 ноября субмарину передадут в состав ВМФ РФ.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: arcflashlabs.com
Электромагнитная пушка из фантастики поступила в продажу 15.08.2021
Моряки СФ отдали воинские почести погибшей в годы войны подлодке Д-3 11.08.2021
Сражение при Калиакрии: самая громкая победа Черноморского флота 11.08.2021
испытания
США испытали новые ракеты для ЗРК Patriot 10.08.2021
"Звездный пробег": раскрыты неизвестные подробности испытаний Т-72 10.08.2021
подлодки
Три атомные подлодки планируют передать ВМФ России в 2021 году 09.08.2021
Залп всем боекомплектом стратегической подлодки показали на видео 08.08.2021