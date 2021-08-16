В Великом Новгороде археологи обнаружили редкую миниатюрную ложечку

В Великом Новгороде на Троицком раскопе археологи обнаружили крайне редкую находку - миниатюрную бронзовую ложечку. Ее рукоятка в виде фигуры человека со скрещенными руками, просматриваются даже мышцы и ребра. Возможно, это копоушка - ложечка для прочистки внутреннего уха.

Как прокомментировала заведующая полевой лабораторией Новгородской археологической экспедиции, старший научный сотрудник кафедры археологии МГУ Любовь Покровская, это одна из тех вещей, которые предстоит еще долгие годы исследовать. Аналогов они не находили.

Но ложечка - не единственная необычная находка на Троицком раскопе. Есть нательный крест редкой формы, деревянный замок-пломба для мешков с товарами, на котором читаются две буквы. А еще сохранившаяся в целости деревянная счетная бирка с навершием, которое украшено орнаментом. Обычно, когда должник расплачивался, такую бирку уничтожали.

Нашли и печати. Одна принадлежит князю Мстиславу Ростиславовичу. Он княжил в Новгороде в 1179-1180 годах. Буквально на днях обнаружили и височное кольцо, которое изготовлено по образцу драгоценных из серебра или золота. Оно выполнено в технологии литья по восковой модели.