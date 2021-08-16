Адыгея и Российский Союз Молодежи подписали соглашение о сотрудничестве

В Доме правительства РА состоялась рабочая встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова и председателя Российского Союза Молодежи (РСМ) Павла Красноруцкого.

В беседе приняли участие министр образования и науки РА Анзаур Керашев, начальник Управления реализации государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи министерства образования и науки РА Алий Нагороков, а также активисты Адыгейской региональной организации РСМ.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития молодежных объединений и подписано соглашение о сотрудничестве между РСМ и правительством РА. Оно будет вестись по следующим направлениям: патриотическое воспитание; развитие и поддержка молодежного творчества; вовлечение молодежи в социальную практику, развитие социальных инициатив у молодежи; кадрового потенциала молодежи; международное молодежное сотрудничество; развитие внутреннего молодежного туризма; интеллектуального потенциала молодежи; содействие профессиональной занятости молодежи; развитие и поддержка молодежи в малых городах и поселениях.

Глава Адыгеи подчеркнул, что президент страны уделяет серьезное внимание вопросам поддержки молодежи - будущему нашей страны. Для решения задач в молодежной политике Адыгея нацелена на тесное взаимодействие с РСМ, в том числе в рамках подписанного соглашения.

- С Российским Союзом Молодежи мы давно сотрудничаем по разным направлениям. Во время пандемии много молодых людей присоединились к волонтерскому движению, помогали всем, кто в этом нуждался. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве с РСМ для развития возможных форм самоуправления молодежи, поддержке их инициатив, профессиональных компетенций. Наша общая цель - усилить взаимодействие общества и власти в решении важных вопросов молодого поколения, - отметил Мурат Кумпилов.

Павел Красноруцкий поблагодарил главу Адыгеи за поддержку молодежного движения, вручил фирменный знак РСМ и отметил, что Адыгейское региональное отделение является одним из самых активных в стране.

Председатель РСМ рассказал об основных направлениях текущей деятельности и задачах организации. По его словам, в настоящее время хорошо налажена работа по патриотическому воспитанию, волонтерской деятельности, поддержке творческих способностей и выявлению лидеров. Новый вектор приобретает развитие молодежного туризма. Здесь Адыгея может занять ведущие позиции.

- Еще один важный блок - работа со студенческими организациями СПО. Стоит задача создать свои команды в каждом колледже, вузе. В целом нужно переходить к более системной работе, вовлекать в наши мероприятия молодежь малых городов и сельских населенных пунктов, - сказал Павел Красноруцкий.

Глава РА подчеркнул, что органы власти республики готовы оказывать содействие молодежи, помогать ребятам реализовывать интересные и полезные инициативы. Российский Союз Молодежи - отличная площадка для такого взаимодействия.

Как сообщил председатель Адыгейской региональной организации Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" Бислан Мугу, ежегодно члены РСМ организуют в Адыгее более 40 различных мероприятий. Серьезное внимание уделяется волонтерству и помощи в организации вакцинации, борьбе с коронавирусной инфекцией.

Одним из значимых проектов, который проводится при поддержке главы РА, является межрегиональный образовательный форум "Фишт". В этом году он будет однодневным и пройдет в районе водопадов Руфабго. В числе других крупных проектов регионального отделения РСМ - форум профессиональных образовательных организаций республики "Оштен", слет сельской молодежи "НАРТ", фестивали "Студент года в РА", "Этномода", Кубок молодежи РА и другие.

Обращаясь к молодежи, глава Адыгеи призвал их активнее объединяться вокруг созидательных идей, чаще выходить с интересными инициативами, в том числе по благоустройству и озеленению своих населенных пунктов.

В завершение глава Адыгеи поручил министру образования и науки РА продумать систему поощрения активистов. Была отмечена значимость опыта волонтерской, общественной деятельности активистов РСМ, что в будущем станет способствовать трудоустройству молодых людей. Ряд поручений будут даны профильным министерствам республики по реализации подписанного соглашения о сотрудничестве с РСМ.