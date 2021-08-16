В Новороссийске потоки воды подтопили три детских сада

Власти Новороссийска сообщили об увеличении количества подтопленных объектов на территории города. В оперативном штабе Краснодарского края отметили, что сейчас подтоплены территории трех детских садов, из которых уже начали откачивать воду.

- В настоящее время подтоплены территории 3 детских садов. Производится откачка воды. Отключений электроснабжения не зафиксировано. Работают 5 комиссий по оценке ущерба, - говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки в Новороссийске выпало 112 миллиметров осадков. По словам мэра Новороссийска Игоря Дяченко, это составляет примерно три месячных нормы. Всего к текущему моменту поступили 215 заявок о подтоплении приусадебных участков, а в 78 из них вода зашла в дома. Кроме того, затоплены подвалы и подъезды пяти многоквартирных домов.

Как сообщалось ранее, циклон, обрушившийся на территорию Краснодарского края, привел к затяжным ливням во многих районах региона. Сейчас режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в 11 районах края, проводится оценка ущерба, а все возможные силы привлечены к ликвидации последствий непогоды.