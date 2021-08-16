На Ямале нашли осколки тысячелетней иранской чаши

В Лабытнанги во время археологических раскопок нашли обломки глиняной посуды IX-XI века.

С начала августа в городе ведутся археологические раскопки на территории Коми-деревни - исторического поселения, на месте которого появились Лабытнанги, рассказывает на своей странице во "ВКонтакте" глава города Марина Трескова.

Так, уже найдены обломки глиняной керамической посуды, каменные орудия для обработки шкур, обломки бронзовой посуды и фрагменты иранской чаши, которую изготовили более тысячи лет назад.

Обнаруженные объекты подробно изучат и передадут в музей.

Площадь исследования - тысяча квадратных метров. Работы продлятся до 30 августа.