Более 200 тысяч свердловчан оказались невыездными из-за долгов

С начала года 212 тысячам жителей Свердловской области запретили выезжать за границу из-за задолженностей. Это на 67 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2020-го, передает пресс-служба регионального управления ФССП.

Из-за ограничений должники активнее возвращают займы: с начала года взыскано более трех миллиардов рублей, в том числе - свыше 541 миллиона рублей по алиментам.

Приставы напоминают: выезжать за территорию страны нельзя тем, у кого скопилось долгов больше тридцати тысяч рублей. "Однако, - уточнили в ведомстве, - если человек не начинает гасить долги в течение двух месяцев, то ограничение выносится, если долг перевалил за 10 тысяч рублей".