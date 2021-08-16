Умер автор музыки к "Трём иксам" с Дизелем Рэймонд Шафер

14 августа в возрасте 88 лет скончался Рэймонд Мюррей Шафер, важнейший канадский композитор, обладатель неисчислимой коллекции наград, регалий и степеней, да и просто человек широкого профиля - писатель, ученый, педагог, так далее.

О кончине титана сообщает Slipped Disc, причина - болезнь Альцгеймера.

Рэймонд Шафер родился 18 июля 1933 года в Онтарио. В 1952-м поступил в Королевскую музыкальную консерваторию и Торонтский университет, где его наставниками были большие национальные величины - Альберто Герреро и Грета Краус, например. Впрочем, уже через пару лет Рэймонд несколько огорчился академической атмосферой вуза и без отчисления из него сосредоточился на самостоятельном изучении дисциплин. В 1956-м Шафер отправился в Венскую академию, где вместо того, чтобы заняться музыкой, как планировал изначально, углубился в средневековые германские языки. Потом был Лондон: в 1960-м музыкант первый раз женился - на меццо-сопрано Филлис Мейлинг (умерла в 2004-м от рака), а в 1961-м поставил оперу по либретто Эзры Паунда "Завещание", которую транслировала ВВС.

Дальнейшая биография маэстро крайне обширна и кудрява, в ней уместились и киномузыка, и активная административная работа, и рьяная экологическая деятельность, и новый брак (там тоже все кончилось разводом), и весьма экстравагантные и зрелищные творческие экзерсисы, включая эксперименты в области т.н. concrete, пьесу для дюжины тромбонистов и озера, драматические шествие на пятьсот исполнителей "Апокалипсис", всё такое. Словом, есть у него на что посмотреть и что послушать - это действительно крайне новаторский и небанальный товарищ был.

Что до киноработ, то это саундтреки к драмедии "Лиллу", сюрреалистическому "Карнавалу теней" - адаптации мифа про Минотавра (там Шафер выступил и соавтором сценария) - и Lick из "Трёх иксов" с Дизелем.