Умер один из создателей комикса "Дьяволик" Энцо Фаччоло

Легендарный рисовальщик Энцо Фаччоло, многие годы работавший над самой популярной итальянской серий комиксов "Дьяволик", скончался 13 августа на 90-м году жизни. Об этом пишет Fumetto Logica со ссылкой на подтверждение от Astorina, издательство историй о персонаже.

Пресс-релиз выражает скорбь и отмечает, что Фаччоло, подключившийся к команде комикса на самой заре - в начале 60-х, был одной из главных фигур в проработке облика и характера героя.

Причина смерти мастера не названа.

Первое проявление Дьяволика, придумали которого сестры Анжела и Лучиана Джуссани (обе скончались: Анжела в 1987-м, Лучиана в 2001-м), состоялось в 1962-м, и Фаччоло неустанно трудился на франшизе вплоть до 1979-го, до того, как перебраться в Нью-Йорк и заняться рекламой. В 1998-м Энцо к герою вернулся, и вновь на ведущую позицию. Причем последний выпуск комикса Фаччоло вышел буквально в июле этого года - №893.

По происхождению Дьяволика есть две версии. По одной из которых Анжела, жившая недалеко от миланского железнодорожного вокзала, глядя на скучающий пассажиров придумала карманный формат небольших энергичным приключений, которыми те могли бы себя занять в дороге, став альтернативой детективных романов. По другой идея пришла автору в голову после того, как она нашли в вагоне кем-то забытую книжку про Фантомаса.

Как бы там ни было, по мнению экспертов, компактность Дьяволик-комиксов (12 на 17 см.) действительно здорово подтолкнула продажи.

Дьяволик - это высокопрофессиональный вор с повадками Робин Гуда, статный красавец, холодный и благородный, с кодексом, отягощенный сложной биографией. Борец с мафией, коррупционерами и разного рода иными упырями на тельце народа.

Персонаж быстро стал центром огромной франшизы: уже в 1968-м вышла полнометражная экранизация - от Марио Бавы и Дино Де Лаурентиса (премьера ремейка анонсирована на декабрь этого года).

Далее - анимационный сериал (демонстрировался в России), множество видеоигр, познавательный документальным фильм по вселенной Дьяволика, так далее.

К слову, некоторые комиксы про героя вышли на русском - например "Забытый враг" и "Сам себе хозяин".