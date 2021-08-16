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Умер режиссер "Трудно быть богом" Питер Фляйшман

Новости
    16.08.2021, 16:43
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На 85-м году жизни в госпитале в Потсдаме умер немецкий режиссер, актер, сценарист и продюсер Питер Фляйшман.

Киноманам он в первую очередь известен по картине "Трудно быть богом" 1989-го - адаптации культового произведения Стругацкий совместного германо-франко-советско-швейцарского производства.

Румату там сыграл польский актер Эдвард Жентара, Рэбу - Александр Филиппенко. О смерти кинематографиста сообщает Der Tagesspigel.

Фляйшман родился 26 июля 1937 года в Цвайбрюккене. Закончил DIFF - Немецкий институт кино и ТВ в Мюнхене и Институт кинематографии в Париже. В 1969-м вместе с Фолькером Шлёндорфом основал кинокомпанию Halleluja Film.

В числе постановок - "Германия, Германия", "Гамбургская болезнь", "Месть Доротеи", "Колокола Силезии" (номинация на Каннском МКФ в 72-м), "Осень волосатиков".

Фляйшман - один из несомненных и признанных лидеров нового немецкого кино 60/70-х годов.

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